HOCKEY SOBRE HIELO La selección española logra el ascenso al grupo primero en el Igloo de Pulianas Los jugadores y el cuerpo técnico celebraron por todo lo alto el ascenso logrado ante Nueva Zelanda / A.M.G. España venció a Nueva Zelanda por seis goles a cuatro en un partido que presenciaron más de quinientas personas ALEJANDRO MOLINA GRANADA Sábado, 21 abril 2018, 02:18

Grada rugiendo, una final y la selección española ganando. Esto no es una crónica de fútbol. El hockey hielo ha demostrado esta semana que tiene tirón. Que el Pabellón Igloo de Pulianas se quede pequeño no es habitual, pero ocurre. Sobre todo si España se juega subir de categoría en un Mundial de hockey hielo. Ayer ocurrió y las más de quinientas personas que acudieron para ver el encuentro ante Nueva Zelanda lo dieron todo animando a su selección. Las dos venían de ganar todos los partidos previos y no había un claro favorito.

El vencedor del partido lograría el ascenso al grupo primero de la división B mundial, una categoría que España perdió el año pasado y que pesaba como una losa en los jugadores. Lo cierto es que a lo largo de todo el torneo quedó bien claro que a España esta categoría se le quedaba pequeña y lo demuestran sus victorias por goleada ante Corea del Norte y Luxemburgo. Pero nadie se relajaba porque la trayectoria de Nueva Zelanda era casi calcada.

El partido final comenzó sin un claro dominador con constantes idas y venidas a los dos campos. Pero España mantuvo la misma dinámica de todo el torneo, con un porcentaje de tiro infinitamente superior al de los neozelandeses. La insistencia obtuvo su premio al final del primer periodo con un gol de Alejandro Carbonell. Casi al comienzo del segundo periodo llegó el segundo tanto español a cargo de Patricio Fuentes. Los oceánicos acortaron distancias poco después con un tanto de Heyd pero España volvió a marcar distancias y en menos de cinco minutos puso el cuatro a dos en el marcador. Rubio y Boronat fueron los jugadores que anotaron para España. Poco antes de llegar al final del segundo tiempo Granell anotó el quinto gol local, mientras que Cox hacía el tercero neozelandés.

Ander Alcaine fue reconocido como el mejor portero del campeonato.

El sexto gol de España llegó casi al comienzo del tercer tiempo y parecía que el combinado nacional comenzaba a tomar el control definitivo del encuentro pero fue un espejismo. Los jugadores neozelandeses no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente y dos minutos después anotaron el su cuarto gol.

Gran portero

Los últimos minutos del partido fueron de infarto y fue ahí cuando más se notó la actuación del portero español. Ander Alcaine detuvo con éxito varios disparos neozelandeses que a punto estuvieron de aguarle la fiesta al combinado nacional. No es casual que Alcaine fuese galardonado al final del encuentro con el trofeo al mejor portero del Mundial. España se marchó invicta y habiendo encajado únicamente seis goles. Todo un logro en el que Ander Alcaine ha sido fundamental. No en vano, este portero formó parte del draft de la todopoderosa NHL norteamericana, en la que estuvo a punto de jugar con los Toronto Maple Leafs. «Creo que merecíamos este torneo, hemos sido los que más hemos tirado en todos los partidos con mucha diferencia», comentó Alcaine al término del encuentro para continuar afirmando que «merecíamos una división superior».

La cruz de este Campeonato del Mundo es para Luxemburgo, equipo al que no le valió de nada ganar ayer a Corea por dos goles a uno. Perdieron la categoría tras realizar un torneo muy discreto.

Más allá de lo puramente deportivo, el Mundial celebrado en el Igloo ha sido también un éxito organizativo en el que, además del papel de las federaciones española y andaluza, hay que destacar el esfuerzo realizado por los responsables del Igloo.