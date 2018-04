Santiago y Petersson brillan en Alhama

No hubo sorpresas en Alhama y los favoritos del XXXI Gran Premio de Fondo Diputación-Cruzcampo revalidaron su primer puesto. Ganaron Manuel Santiago, del C.D. Olimpo, con un tiempo de 34 minutos y 13 segundos y Jessica Petersson, del C.D. Reach Team, en féminas, que realizó los 10,2 kilómetros en 39 minutos y 17 segundos. La jornada con baja temperatura y pequeños intervalos de lluvia se iniciaba con la prueba infantil en la que participaron más de 80 niños y niñas, que recibieron como recuerdo una camiseta y un desayuno. También a los ganadores de cada categoría se les hizo entrega de una medalla. Mientras se disputaba esta competición, con un recorrido por el casco antiguo de Alhama, los primeros participantes del Gran Premio de Fondo y de la prueba de fondo 'Ciudad de Alhama' se fueron congregando en torno al Paseo del Cisne y puerta del consistorio alhameño.

Dos de los más madrugadores fueron Inmaculada Toledo y Francisco Ortíz, que entrena con el Club de Zafarraya, y que venían con la intención de llevarse algún premio. Inma nos contó que lleva cuatro años participando en la categoría de 'local' y que los dos primeros años quedó en primera posición y los otros dos en segunda y tercera, y este año sus deseos se convirtieron en realidad pues también entró en meta tras Jessica.

03:48 Vídeo.

Por su parte, Francisco, que participaba por segundo año consecutivo, valoraba positivamente la climatología de la jornada pues «es mejor correr con fresco que con el sol y calor», teniendo en cuenta además que es a lo que están más acostumbrados ya que entrenan de noche después de concluir su jornada laboral.

Recorrido «precioso»

Por su parte, Jessica Peterson, afirmó con la ayuda de Pilar Ochoa como traductora, que le gusta mucho la prueba de fondo de Alhama y que había disfrutado bastante a pesar de la lluvia. Entre risas comentaba que el tramo del circuito que más le agrada es el descenso desde el Cuartel de la Guardia Civil. «Esta es la segunda vez que participo en esta prueba y he realizado un tiempo parecido. No lo he dado todo, porque me he reservado un poco para el Maratón de Boston de la próxima semana», explica.

Manuel Santiago indica que ha participado en la prueba alhameña en «tres o cuatro ocasiones. La última fue el año pasado. Este año me he encontrado mejor. Ha hecho un poco de frío y me ha venido bien, me he retenido un poco porque iba adelantado. El día me ha venido genial. Alhama es uno de los pueblos más bonitos de Granada», explica antes de añadir que la próximas citas son la Carrera del Padre Marcelino y la Media Maratón de Granada. Igualmente participaba en esta prueba Cecilia León, que después de un parón de cinco años, ha vuelto a correr, entrando en quinta posición en la categoría femenina, por lo que se mostraba muy contenta. «Recuerdo otro año con mucha lluvia y un frío increíble y otro con mucha calor, hoy -por ayer- he estado muy bien», añade.