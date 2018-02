Tenis Roberto Carballés tumba al campeón nacional Taberner Imagen de archivo de Roberto Carballés. / EFE El granadino salvó el compromiso que le enfrentaba al actual campeón de España, que precisamente se hizo con el título en la pista central de la Real Sociedad de Tenis de Granada, en El Serrallo VÍCTOR M. ROMERO GRANADA Sábado, 17 febrero 2018, 21:47

Roberto Carballés inició ayer su periplo por el torneo de Río de Janeiro. El granadino salvó el compromiso que le enfrentaba al actual campeón de España, Carlos Taberner, que precisamente se hizo con el título en la pista central de la Real Sociedad de Tenis de Granada, en El Serrallo. Carballés se vio sorprendido en la primera manga, que cedió por 6-4. Tras su victoria en el 250 ATP de Quito, acusó cansancio en Buenos Aires, donde cayó en la primera ronda, al igual que Pablo Carreño – segundo cabeza de serie– y Albert Ramos. Esta vez el problema no fue el agotamiento físico sino una lesión de muñeca, cosa que no le impidió seguir con intensidad y hacerse con el segundo set por un claro 6-1. En el tercero y definitivo, Tabener no aguantó el tirón y acabo retirándose con 3-0 a favor del nazarí.

Roberto Carballés se plantó entre los cien primeros con su triunfo en Ecuador y, de momento, su puesto 76 en el ránking mundial lo subirá mañana al 70 por las posteriores participaciones en el circuito. Con independencia de lo que haga en el torneo carioca.