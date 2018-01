Deporte Adaptado | Esquí Alpino El renacimiento del campeón granadino Aunque nació en Barcelona, siempre ha tenido el corazón en Huéscar junto a su familia | Baja cada descenso acompañado por las patronas Alodía y Nunilón y quiere llegar a los Juegos de Pekín CÉSAR GUISADO GRANADA Miércoles, 31 enero 2018, 02:07

Andrés Boira es un granadino de treinta años que nació por avatares de la vida en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ya que sus padres regentaban un bar allí, aunque tanto él como su familia nunca se despegaron del todo de Huéscar, municipio desde el que emigraron buscando otra forma de vida allá en los ochenta. Creció en Cataluña y allí, con 14 años, empezó a esquiar como empiezan casi todos los chavales de su edad, en una excursión con el colegio. Poco después comenzó a tomárselo un poco más en serio con el equipo de la Once y apenas en un abrir y cerrar de ojos, con 19 años, Andrés disputaba sus primeros Juegos Paralímpicos en Turín. Corría el 2006 y sin saberlo empezaba a abrir la etapa más exitosa de su vida deportiva.

Andrés se proclamaría tras los Juegos de Invierno campeón de España en varias ocasiones y también de Europa en la categoría de gigante en 2008. Compitió en el Mundial de Corea y terminó cuarto en 2009 para disputar sus segundos Juegos, los de Vancouver, siendo undécimo en el gigante y diploma en eslalon.

Es devoto de las santas Alodía y Nunilón, las patronas de Huéscar, a quienes se encomienda cada vez que se enfrenta a una bajada. Y quizá Andrés fue durante mucho tiempo un granadino en Barcelona y desde 2010 un catalán en Sierra Nevada. Porque fue en este año cuando el esquiador decidió establecerse en la Granada que nunca dejó de querer y de visitar para vivir y trabajar aquí, como lo hicieron sus padres antes de emigrar. Pensó en ganar títulos con la Federación Andaluza, pero lo cierto es que se dio con la realidad de bruces y, en Andalucía, Andrés Boira es un gran desconocido. Aquí no ha encontrado el apoyo que esperaba más allá de las promociones del dos por uno en el 'forfait' para los guías de esquiadores invidentes y un acceso más rápido por las rampas de monitores. Buenas medidas para la accesibilidad en el ocio, aunque de lejos insuficientes para avivar los sueños paralímpicos de los esquiadores. Andrés Boira tiene una atrofia en el nervio óptico, lo que le causa una visión reducida que afecta pero no demasiado en su día a día, aunque le haría imposible esquiar por su propia cuenta. «Sería un peligro porque al ser todo blanco, no tengo un punto de referencia, no llego a ver las balizas y podría dirigirme a cualquier sitio», explica.

Para ser un buen esquiador en la categoría de invidentes, lo primero que tienes que hacer es buscar un buen guía. «Me lesioné en 2009 y para cuando volví a la temporada siguiente, me habían cambiado el guía. Y no era muy compatible conmigo. Si no te llevas bien con el guía, no tienes nada que hacer y esto acabó afectando a mi estado anímico para volver a preparar las competiciones», reconoce.

Plata española

Puede que 2018 sea completamente distinto. Que aquella mala racha quedara definitivamente atrás. Con muy poco, Boira es capaz de conseguir grandes cosas. Apenas entrenando en Sierra Nevada como un aficionado más, este altiplanero ha conseguido proclamarse en Madrid hace dos semanas y en Baqueira Beret el pasado domingo, subcampeón de la Copa que organiza la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), donde el también granadino José García ganó el oro en la categoría júnior.

«Mi objetivo es llegar siempre lo más lejos posible», advierte «y en el Campeonato de España quedar lo más cerca posible de Jon Santacana, que ahora mismo es imposible alcanzar. Pero no descarto ir a los próximos Juegos -serán los de Pekín 2022-, aunque sé que se tienen que dar unas condiciones viables a día de hoy, pasando por volver al equipo nacional y para eso necesito la ayuda que no tengo de las instituciones públicas», abunda, con cierto tono de molestia por el escaso apoyo que reciben los deportistas que miran a la élite. Pese a todo, y sin lugar a dudas, ganar títulos y llevarlos a Huéscar será solo cuestión de tiempo.