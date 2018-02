Juegos de Invierno Regino Hernández toca el cielo Dedicatoria. Regino Hernández parece homenajear a su exentrenador, israel Planas, y a su amigo Ángel Moreno al acabar la prueba. / EFE El andaluz logra un histórico bronce en snowboard cross en los Juegos de Invierno | Partió con el tercer mejor tiempo en la ronda de clasificación y esquivó las caídas para ir superando eliminatorias hasta la apoteosis del final MARINA RIVAS Viernes, 16 febrero 2018, 02:18

Eran las 13.30 en Pyeongchang, las 7.00 de la mañana hora española, y la tensión casi se podía cortar con un cuchillo. Un silencio sepulcral en el Phoenix Park se rompía con el grito del juez encargado de dar la salida a los que serían los segundos más importantes de la carrera deportiva de Regino Hernández, que en buena medida ha forjado en Sierra Nevada.

«Riders, ¿ready? Attention», se escuchó. De repente, se abrieron los compartimientos y, como si de una carrera de caballos se tratase, los seis 'snowboarders' saltaron al circuito. Allí estaba el deportista nacido en Ceuta y vecino de Málaga, en su primera y ansiada final olímpica, después de sopesar dos desafortunadas actuaciones en Vancouver 2010 (31º) y Sochi 2014 (21º) y siendo el único representante español allí presente. Las miradas curiosas y, por supuesto, las de los aficionados nacionales, hacía rato que estaban fijadas en él. Apenas un minuto más tarde, el bronce era suyo. Suyo y de toda España, porque pasaría a formar parte de la historia nacional como la tercera presea invernal del cuadro nacional tras los hermanos Paquito y Blanca Fernández Ochoa (1972 y 1992, respectivamente).

Llevaba días mostrando una seguridad digna de un campeón olímpico. Tras probar el circuito en los entrenamientos, se gustaba a sí mismo y convencía a los demás. La misma sensación que desprendió cuando en la primera ronda de clasificación deslumbró con el tercer mejor tiempo de entre los 40 participantes (1:13.67), sólo por detrás del vigente campeón olímpico y mundial, el francés Pierre Vaultier, y el italiano, Omar Visintin. Aunque no todo fue un lecho de rosas hacia el éxito. Y lo cierto es que la plaza de Hernández peligró en octavos de final, donde se clasificó 'in extremis', en tercera posición y manteniendo una constante lucha con el cuarto 'rider'. Una ronda negra para los compañeros de selección de Regino, el debutante Laro Herrero, sin opciones, y el abanderado, Lucas Eguibar. Sin suerte tampoco para este último, que no comenzó con buen pie y cayó al suelo segundos después de comenzar su bajada.

Ya como único español, Hernández puso todas las cartas sobre la mesa en los cuartos de final. No podía relajarse tras el susto en octavos. Y así lo hizo, dio lo mejor de sí, volvió a reinar en él la experiencia y la tranquilidad y cruzó la meta como el primero de su serie. De igual forma le sucedió minutos más tarde en semifinales, su cuarta carrera ya. Bajada en la que logró escapar de una multitudinaria caída y que le permitiría acabar, de nuevo, el primero y en solitario, con más de 16 segundos de diferencia sobre el segundo 'rider'. Toda una gesta. Ni un solo movimiento en falso en un circuito que, pese a que él mismo consideraba divertido, resultó ser muy peligroso, con 1.277 metros de longitud, con salida a 894 de altitud, un desnivel de 228 y 23 módulos. Ni el propio 'snowboarder' parecía creérselo cuando se veía ya con el billete para la final. El sueño había comenzado.

La carrera final

No fallaron los de siempre, la emoción estaba servida. Allí estaban, en la última carrera, Vaultier, clasificado 'por los pelos' tras remontar una caída en semifinales; los australianos Alex Pullin y Jarryd Hughes, los americanos Mick Dierdorff y Nick Baumgartner, y él, Regino Hernández, que consiguió tener en vilo a todo el público español hasta el final de la prueba. El 'rider' reunió la fortaleza y la energía para mantenerse tercero durante toda la bajada, por instantes, incluso, luchando cuerpo a cuerpo para intentar rascar una segunda plaza, con vestigios de inconformismo y adrenalina del momento.

Pese a la rapidez con la que corría el 'crono', al karma también le dio tiempo a jugar sus cartas en esta última ronda. Y es que, igual que Regino, concluyó sus anteriores Juegos por dos caídas, hasta tres de sus rivales en la final vieron el suelo durante el circuito. Momento que el malagueño no dudó en aprovechar para coger distancias y sentenciar así, prácticamente a la mitad de la carrera, el que sería el podio de Pyongchang. Muchos no podían creer que el que llegaba 'a la sombra' de Eguibar pudiera llegar a ver tanto la luz y poner en pie a un país que volvía a sonreír, 26 años después de su último metal. Pero ayer no estuvo solo. Su particular ángel de la guarda, su amigo de la infancia, de Fuengirola, fallecido hace tres años y por el que plasmó un 'VIII' en su casco de competición, unido a su también desaparecido exentrenador, Israel Planas, fueron los motores de esta victoria. Tras la que guiñó un ojo al cielo mientras mantuvo los pies en el suelo.