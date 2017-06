FÚTBOL SALA Un proyecto sin techo que mira a la capital El Peligros FS comienza a preparar su tercer curso en Segunda B con la idea de clasificarse para la Copa SERGIO YEPES Granada Martes, 27 junio 2017, 02:15

granada. El Peligros FS, principal estandarte de Granada en la modalidad de fútbol sala, sigue dando pasos en firme en aras de la definitiva consolidación de su proyecto, que en base al trabajo realizado apunta incluso a un crecimiento sostenible a corto o medio plazo por el reconocimiento que está obteniendo también en el tejido empresarial y público. Así, la entidad metropolitana comenzó a preparar esta semana el desafío que le supondrá competir por tercera vez consecutiva en el grupo V de la Segunda B durante la temporada 2017/18 con la tranquilidad de haber renovado el patrocinio de SIMA: la empresa de maquinaria ligera con quien estableció relación en octubre. Y eso le va a permitir incrementar su presupuesto –en los cursos precedentes fue de 22.000 y 25.000 euros respectivamente– y buscar con mayores garantías el objetivo inicial de clasificarse para la que sería la novena edición de la Copa del Rey, que es algo para lo que tendría que acabar como mínimo tercero y para lo que ya se ha acordado la continuidad de piezas claves en su organigrama como son el director deportivo Armando Rodríguez o el entrenador Ramón Balboa. Ahora bien, el club que preside José Cervera quiere aspirar en un futuro no muy lejano a la consecución de la primera plaza, la única que permitiría optar al ascenso a Segunda. Y es por ello por lo que abre la puerta a todas las opciones. Con unas conversaciones ya iniciadas con el Ayuntamiento no descarta pasar a ejercer de anfitrión en la capital. Y con las que quiere retomar con el Granada CF la pretensión sería ganar en solidez y en prestigio, lo que por ejemplo también le ayudaría a mejorar las sendas quintas posiciones con que culminó los torneos precedentes.

«La idea es seguir creciendo, pero con los pies en el suelo. Por el momento no vamos a intentar meternos en una categoría que nos pueda echar abajo. Muchos otros clubes de la provincia lo han intentado y no queremos ser los siguientes en caer. Eso sí, cuando sea posible lo buscaremos, porque somos ambiciosos», comenta Cervera, quien reconoce que «ha sido muy importante que SIMA siga con nosotros» porque eso supone por lo pronto que «vayamos a ir sin miedos». Y que «aunque no podamos competir con clubes que podrán pagar a sus jugadores» sí que al menos «cumpliremos los compromisos adquiridos».

Universidad y Villanueva

Ahora bien, una vez alcanzado este ‘mínimo’ el dirigente admite que se quiere apuntar más alto. Y para ello ya se han sostenido «conversaciones» encaminadas a crear vínculos con instituciones como la Universidad, la Diputación o el Ayuntamiento de Granada, con el que ya se ha esbozado la opción del traslado. «En principio, eso sería para más adelante», admite quien también contempla la opción de actuar en la capital por vía de que pudieran cuajar los contactos que se quieren retomar con el Granada CF.

«La pasada temporada ya estuvimos hablando e incluso llegamos a un preacuerdo para pasar a vestir sus colores y llevar su nombre. Pero todo esto quedó aparcado porque comenzaron a perder partidos y el director deportivo Javier Torralbo ‘Piru’ se centró en la obtención de la salvación» admite Cervera, quien al repasar el escenario planteado avisa que nunca se contempló dejar de lado al municipio origen. «Con Peligros siempre tendríamos posibilidad de seguir manteniendo la relación mediante algunas de nuestras secciones inferiores», concluye quien a la espera de lo que pueda pasar se preocupa «en atar bien otras cosas». Por ejemplo, que el carácter amateur que define al proyecto se siga contrarrestando con iniciativas que lo acercan a la profesionalidad como su área social, a cuyo cargo seguirá David Valderas. O que a nivel de cantera la entidad siga creciendo.

«Con los acuerdos que tenemos con las escuelas municipales de Peligros pasamos a tener controlados, de manera directa o indirecta, a unos setecientos niños. Y el acuerdo que hemos alcanzado con clubes como el Villanueva de Mesía –que acabó undécimo en el grupo décimo octavo de la Tercera División– nos permitirá tener acceso a sus mejores jugadores a cambio de la colaboración que le podremos prestar en otros ámbitos», añade quien espera que brinde nuevas alegrías el plantel de jugadores que reúna su club este verano.

En este sentido, se presume la renovación de dos importantes bastiones: los cierres Antonio Jesús Álvarez Padilla ‘Nono’ –que es quien ejerce de capitán– o de Rafi Sevilla, que liga lo más granado del fútbol sala de décadas pasadas con lo actual.

Atrás queda un curso del que el director deportivo Armando Rodríguez realiza un «balance muy positivo». La escuadra peligreña perdió en relación al campeonato 2015/16 importantes efectivos como el ala/cierre David Yáñez, que se tuvo que marchar por motivos laborales, o también el pivote Migue Hernández, fue reclutado por el UMA Antequera de la categoría de plata. Pero pese a ello, «estuvimos muchas jornadas en la tercera plaza de la tabla».