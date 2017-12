Fútbol sala 'Pollito' al Brexit desde el Valle de Lecrín Javier Palomino frente a Christ Church, uno de los colleges de la Universidad de Oxford. / J. P. El ala-pívot Javier Palomino se abre hueco en la Super League inglesa tras fichar por el Oxford City Lions | Su habilidad para el acrobático regate le hizo percibir que hay xenofobia en Inglaterra, donde supera una lesión que puso en riesgo su carrera SERGIO YEPES Granada Viernes, 22 diciembre 2017, 02:59

El «coger un avión por primera vez en mi vida» para «salir del país» y estrenarse como ciudadano del mundo ha permitido al ala-pívot Javier Palomino realizar un 'pollito' al Brexit desde el Valle de Lecrín. De hecho, mostrando habilidad para el acrobático regate que se ejecuta con una parábola desde atrás ha burlado simbólicamente a quienes votaron a favor de que Inglaterra saliese de la Unión Europea con objeto únicamente de reducir el efecto inmigración.

El pasado 22 de noviembre este que «nunca» se había dedicado de manera profesional al fútbol sala se comprometió hasta final de temporada con el Oxford City Lions Futsal, equipo de reconocido prestigio en el que jugaron con anterioridad otros granadinos como «Jesé Rama, Gonzalo Muñoz, Emilio Jiménez, Miguel Pernía o Juan Ramón Jiménez». Rebasando «algunas muestras de xenofobia» que derivan del hecho de que «los españoles no son siempre bien recibidos», está pudiendo competir en la cada vez más reputada FA National Super League. Ni más ni menos que la competición «de formato renovado» en la que quiero «darme a conocer». Pero, sobre todo, demostrar que ya es solo una pesadilla la lesión en la rodilla izquierda que le mantuvo todo el curso pasado en el dique seco y le hizo creer que «ya no volvería a jugar más».

A decir verdad, este lecrinense de solo 22 años (23/12/1994) tenía unas pretensiones más humildes cuando promovido por la desilusión «bastante grande» que le generó el no poder realizar la «carrera de Ciencias del Deporte» se animó hace dos meses «a mover contactos para explicarles mi situación». Habida cuenta de que «tengo terminados los estudios de Magisterio de Educación Primaria» pero un bagaje en futsal algo corto -«lo practiqué en el equipo de mi pueblo y hasta lesionarme en el Albolote (2015/16)»- lo cierto es que se conformaba con demostrar utilidad en las canchas «mientras aprendía inglés, algo básico para lograr trabajo de maestro». Aunque también le valía «conseguir tener casa y trabajo para poder empezar mi nueva andadura».

Pero que todo le fuera rodado desde que a inicios del mes pasado se decidiera a hacer las maletas ahora le hace mostrar mayor ambición. Motivación para regatear las muestras de rechazo y evidenciar que de algo le sirvieron su años «de fútbol en el Arenas (2006-2011) y el Atletismo Padul (2011/12)». Aunque fundamentalmente, para refrendar también que destaco «por mi capacidad goleadora, uno contra uno e inteligencia dentro de la pista».

Sucedió que nada más llegar a la isla tuvo acogida en «el Loughborough», el equipo representativo «de una de las mejores universidades del mundo dedicadas al deporte» que es también competidor de la máxima categoría inglesa. Pero el hecho de que «me realizara una mejor oferta el conjunto de la ciudad de Oxford» -campeón del torneo 2015/16- supuso que cambiara de aires, lo acabara integrando y asumiera como propio el objetivo de «quedar entre los tres primeros clasificados» del grupo único al que ha quedado reducido la Super League. Le pagan «la vivienda» y una «ayuda económica». Encima le echan una mano para «buscar trabajo», que quisiera que «fuera en un colegio». Así gana en estabilidad para resolver con victoria una trayectoria en la que no solo encontró «el apoyo» de «los otros seis españoles que conforman el equipo», sino que también un contexto de cierta complejidad.

«En Inglaterra he conocido gente que desea la celebración de un nuevo referéndum para no salir de la Unión Europea. Pero no todo el mundo es así, sino que también hay quien muestra repulsa hacia los extranjeros. Quien habla mucho de ese tema por el cansancio que les genera que las personas vengan a buscar empleo», relata este que ya ha vivido el sentimiento de repulsa creado. En el transcurso de un 'amistoso' «un contrario me llamó 'español de mierda' después de que le realizara un 'pollito'». Así pudo constatar también que se encontraba en un escenario diferente a todos los niveles.

«Mucho más fuerte»

«El fútbol sala que se practica en Inglaterra es más fuerte que el de España. En aquel partido -en el que fue injuriado- los rivales iban muy locos a por los balones. Te podían hacer entradas muy duras y que el árbitro no las pitara. Yo sufrí cuatro y le tuve que decir al entrenador que me sacara porque me podían lesionar», dice quien así temió reencontrarse con una realidad muy dura.

Palomino está pudiendo ahora retomar su carrera después de que a la finalización de la campaña 2015/16 sintiera que ya no iba a poder corretear por las pistas. Un especialista le reveló que «tenía rotura de menisco» como consecuencia de aquella lesión que me hice «jugando contra Guadix» y pensó que «no era más que un esguince» después de haber podido seguir en la brecha durante algunos choque más . Y claro, que el proceso de recuperación se alargara durante «ocho meses» ya le hizo activar todas las precauciones. Consiguió restablecerse por su fuerza de voluntad en la rehabilitación y el apoyo «de la familia, el doctor Alejandro Espejo Baena, los fisioterapeutas Alberto Vera y Felicidad Rodríguez, o las enfermeras Puri y Kika». Así ganó la energía suficiente como para afrontar «con mucha ilusión esta experiencia» que no quiere que quede desvirtuada por sus anteriores comentarios.

Dice que en Inglaterra también se ha encontrado «gente muy apañada». El hecho de sentirse «bien tratado» le hace creer que «podré ayudar al equipo a conseguir sus objetivos», cuestiones sociales y políticas al margen.