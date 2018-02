Granada Femenino Partido frío, resultado corto Imagen de archivo de un partido del Granada Femenino. / GRANADA FEMENINO El equipo de Roberto Valverde vencía por cuatro tantos a cero en un partido que dominaron de principio a fin OLEA GRANADA Lunes, 5 febrero 2018, 03:44

Aún hay vida para el Granada CF que debe de seguir luchando sin tregua hasta final de temporada, no perdiendo ningún punto, y estando a la espera del fallo del rival. Es muy difícil, pero no imposible, y con ese mantra encaran las rojiblancas la resta final del campeonato.

El equipo de Roberto Valverde vencía por cuatro tantos a cero en un partido que dominaron de principio a fin y en el que debieron conseguir un marcador más contundente, vistos el juego de uno y otro contendiente, y sobre todo las ocasiones generadas. Las rojiblancas tuvieron a las de Plasencia encerradas en su campo, hasta tal punto, que en la segunda parte prácticamente casi ni cruzaron la línea de medio campo.

El balón comenzó a rodar a las 12 horas en el Estadio de la Juventud, y desde los primeros compases quedó clara la intención de ambos conjuntos. Las locales se hacían con el balón y con el control del partido, mientras que las de Plasencia, mostraban un planteamiento muy defensivo, con la clara intención de no salir del bastión rojiblanco con una goleada en contra.

4 Granada CF A. Romero, Raky (min. 56 Peque), Lula, Lauri, Oviedo, White, T. Galán, Urre, Coronel, Elo (min. 77 Yurena) y Díaz (min. 63 Alba Pérez). 0 CP San Miguel Sara (min. 80 Alma), Paula Mata, Cris, Paula, Guty, Marina (min. 66 Celia), Melo, Lídia, Mela, Marta (min. 86 Patricia) y Lucía. Goles 1-0 min. 13 Oviedo; 2-0 min. 34 Lauri; 3-0 min 60 Lauri; 4-0 min. 87 Oviedo. Colegiada Laura Fernández Alcázar, asistida por Arantxa Pérez Almendrote y Mercedes Parra Cuenca. Amonestó a la local Lauri con doble amarilla en la misma jugada por lo que terminó expulsándola. Incidencias partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la Segunda División Nacional de Fútbol Femenino, disputado ante una cincuentena de aficionados en el Estadio de la Juventud, en una mañana gélida.

Lo intentaban las de Valverde, aunque su juego no era tan fluido y alegre como de costumbre. Está claro que la derrota contra el Málaga aún no se ha digerida en la casa rojiblanca. En el minuto 13 Oviedo conseguía hacer el primero, a pase de la incombustible Lauri.

Las rojiblancas seguían intentándolo una y otra vez, aunque una y otra vez Sara, su cancerbero, la mejor de su equipo en la mañana del domingo, desbarataba las opciones de las de Valverde. No sería hasta el minuto 34 hasta que no aumentara la diferencia en el luminoso. Lauri lanzaba magistralmente una falta muy pegada al poste izquierdo, imposible para Sara. Con este resultado se llegó al descanso.

Con la reanudación no cambió nada sobre el terreno de juego. El Granada seguía presionando, jugando en el campo del San Miguel, intentando incrementar la cuenta goleadora. No sería hasta el minuto 60 cuando volviera a moverse el marcador. Lauri lanzaba magistralmente una falta y el balón se colaba en la portería lamiendo el poste izquierdo. Con el tercero y con la superioridad de las locales parecía que el resultado se iba a incrementar mucho. Elo dispuso de varias ocasiones, Tamara Galán, y la debutante Cristina Díaz, también, pero parecía que el esférico no quería entrar.

Cuando parecía que el resultado definitivo iba a ser el tres a cero llegaría el cuarto y definitivo. Tras varios rechaces en el área, finalmente el balón llegaba a Oviedo que nuevamente marcaría.

Con este resultado, suman tres puntos más para seguir segundas a cinco del Málaga que se imponía al Daimiel. La próxima semana habrá descanso por compromiso de las selecciones autonómicas, así que habrá que esperar quince días para que vuelva el fútbol femenino de Segunda. Será en Málaga frente al Puerto De la Torre.