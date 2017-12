Europeo 2018 «Ser parte del relevo generacional de España en el Mundial me enorgullece» Paula Garcia celebra uno de los tres goles que marcó a Eslovenia en la fase de grupos. / SPILLAUD / IHF Entrevista a Paula García, pivote de la selección española de balonmano | La sexitana asegura que «la identidad de las 'guerreras' se mantiene intacta» después de caer eliminada en octavos ante la subcampeona Noruega SERGIO YEPES GRANADA Miércoles, 27 diciembre 2017, 01:26

La sexitana Paula García (24/03/1992) hace «lectura positiva» después de haberse tratado de una de las sensaciones de la selección española absoluta en la XXIII edición del Mundial de balonmano celebrado en Alemania del 1 al 17 de diciembre. Una vez comenzada a superar «la pena» de la eliminación en octavos de final a manos de Noruega, la pivote del Rincón Fertilidad de Málaga se queda con que fue «un orgullo ser parte del relevo generacional» que acometió el seleccionador Carlos Viver. Por eso espera seguir entrando en los planes de 'Las Guerreras', a quien también ayudó a encarrilar la clasificación para el Campeonato de Europa de 2018.

-¿Qué tal la experiencia?

-Muy bonita. A nivel deportivo el Mundial es la competición más importante que puedes disputar, salvando los Juegos Olímpicos. Y en el plano personal está claro que cualquier jugadora siempre quiere representar a su selección absoluta. Fue un orgullo ser parte del relevo generacional de España.

-La pena fue la eliminación contra Noruega (23-31)...

-Sí, acabamos terceras de nuestro grupo (el B) y nos encontramos con la selección con la que nadie se quería enfrentar. Lleva años ganándolo todo. Y ya se ha visto que acabó como subcampeona.

-Aquel fue su quinto partido en el Mundial, después de no haber actuado en el estreno contra Angola (victoria por 28-24). En el balance final dijeron de usted que fue la jugadora revelación...

-Para mí es un halago que se diga eso, pero no. Me he sentido una jugadora más del equipo. Sí que es cierto que antes del campeonato nunca hubiera imaginado que todo fuera a salir de la manera en que acabó. Estoy contenta porque se confió en mí y dispuse de bastantes minutos.

-Repasemos la fase de grupos. Anotó tres goles en la victoria contra Paraguay (15-32) y dos en la derrota ante Rumanía (19-17), un combinado que entonces se empleó a fondo pero que en la última jornada reservó potencial por estar ya clasificada y así acabó cosechando una derrota ante Francia (26-17) muy perjudicial para ustedes...

-Sí. Rumanía tenía asegurada la primera plaza. Y si hubiera vencido nosotras habríamos quedado segundas de grupo y en octavos habríamos tenido otro rival. Formábamos una plantilla nueva, con muchas jugadoras sin experiencia internacional a este nivel y encima tuvimos que competir en un grupo complicado.

-Usted también tomó parte en el empate ante la finalmente campeona Francia (25-25) e incluso marcó dos goles en la victoria frente a Eslovenia (33-26). Un triunfo amargo porque por sorpresa Noruega perdió ante Suecia (28-31) y así se convirtió en el indeseable rival de octavos en calidad de segunda clasificada del grupo B. ¿Les habría salido más a cuenta perder?

-No, nosotros hicimos lo que debíamos. Nunca se sabe lo que puede pasar después, lo que van a hacer otros equipos. De hecho, nunca nos hubiéramos imaginado que Noruega iba a pinchar, aunque Suecia también habría resultado un rival muy complicado. A esas alturas cualquier adversario hubiera sido difícil.

-España pagó su nerviosismo inicial ante Noruega, que estuvo representada por una referente para usted como es la pivote Heide Loke. ¿Temblaron las piernas?

-No, nosotras saltamos a la cancha con el claro convencimiento de que podíamos ganar. Pero creo que en los primeros minutos no supimos gestionar bien la adrenalina y la motivación que teníamos. Aún así, salvamos la primera parte, donde ellas pudieron romper el partido y no lo hicieron (ganaban 'sólo' 10-13). Seguimos peleando en la segunda mitad, pero ya Noruega dio un paso más. Toca aprender y ganar experiencia para futuros encuentros...

- Hubo quien dijo que España careció entonces de tablas por la ausencia de jugadoras como Marta Mangué, Macarena Aguilar, Ana Isabel Martínez o Judith Sans...

-No creo que haya que buscarle explicación a nada. Se está dando el relevo generacional por decisión del cuerpo técnico. Esto es un proyecto de futuro y creo que se están empezando a sentar las bases de muy buena manera.

-¿Consuela que España no pasara de ser duodécima y undécima en los Mundiales de 2015 y 2013?

-No creo que tampoco debamos buscar consuelo. Para ser el primer campeonato que disputaba este grupo renovado creo que se dio la cara. Y que la identidad de Las Guerreras sigue intacta. Luchamos cada minuto y pienso que mucha gente se ha ilusionado con lo que ha visto. Nos fuimos tristes porque nos eliminaron en octavos, pero logramos empatar con las campeonas.

-El caso es que usted llegó a este punto después de que debutara con Las Guerreras el 27 de septiembre a cuenta de un duelo ante Turquía en el que a última hora tomó la plaza de Eli Chávez...

-Lo importante es que esa oportunidad llegó, aunque fuera por la lesión de una compañera que evidentemente me apenó. Pero en el deporte se vive de esto, de aprovechar las circunstancias como vengan. Y bueno, contenta porque aquello sirvió para que me llamaran para el Mundial.

-En ese encuentro contribuyó con un tanto en la victoria por 35-16 y en el del 1 de octubre con otros tres que también ayudaron en el triunfo ante Lituania (17-24) que prácticamente dejó a España clasificada para el Europeo de 2018. ¿Se ve disputándolo?

-No lo sé, queda un año y no creo que sea momento de obsesionarme, pero me encantaría. Esto es una selección, hay muchas convocatorias y mi objetivo es estar en la más cercana, que es en marzo. Seguiré trabajando duro para que continúen pensando que puedo aportar en este proyecto.

-Al fondo del horizonte se ven los Juegos de Tokio 2020 y el Mundial de 2021, que se celebra en España...

-Para eso quedan muchos años y al final no sabes qué es lo que va a pasar mañana. Participar en unos Juegos es mi sueño. Pero queda muchísimo.

-Le beneficiará sobremanera que el Rincón Fertilidad de Málaga siga creciendo esta temporada. En la Challenge Cup están en octavos y en Liga española marchan sextas...

-Sí, estamos yendo de menos a más. Vamos con un grupo nuevo, en el que se han registrado bajas importantes que se notaron. Sobre todo en Liga. Pero hay margen de mejora. Iremos a más y espero que en 2018 también se demuestre en la Copa de la Reina, donde estaremos por ser organizadores.