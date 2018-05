El Paraíso Interior acaricia el sueño en el Palacio

No habrá tercer encuentro y será el Inter Movistar el equipo que dispute su quinta final consecutiva por el título de liga después de ganar en la ida 6-1 y de hacerlo también ayer en la vuelta. Ganó 3-5 en el Palacio de los Deportes de Granada al Paraíso Interior, que no pudo comparecer en La Salobreja al no cumplir esta instalación con los requisitos de la Liga Nacional de Fútbol Sala para la retransmisión televisiva. Comenzó dominando el Inter aunque mandó el Jaén durante la mayor parte del encuentro, siendo superior durante esta semifinal de vuelta. El sueño se erigió con el 2-1 pero siete minutos locos acabaron por derrumbarlo y otorgar el billete de la final al Movistar, que acabó dándole la vuelta al partido 3-5 con dos goles de Pola, uno de Elisandro, otro de Borja y uno más de Ortiz. Chino, Bingyoba y Carlitos, habían dado alas al sueño jaenero.

Más de cuatro mil jiennenses se desplazaron desde la provincia vecina desembarcando desde sus vehículos y los dieciséis autobuses que fletaron ayuntamiento y diputación jaenera, de forma gratuita para que pertrechados por la clásica elástica amarilla del Paraíso Interior, rugieran sus gargantas desde una hora antes del encuentro recibiendo el autobús de sus jugadores entre humo de bengalas, también amarillas.

Sí, fue una auténtica marea amarilla la que inundó Granada. Amistosa y animosa. Hinchas como en casa que vieron a su equipo en un escenario que no es el suyo pero que ungieron como tal durante unas horas. En un Palacio que se llenó hasta la bandera se pronunciaba con más énfasis que otras veces la jota para dar aliento a este Jaén que hace historia en el fútbol sala español siendo por mérito propio y ante Inter, campeón de la Copa de España. También se gritó «Jaén se merece un palacio». Y es que la hinchada mostró su descontento de esta forma al no haber podido disfrutar de este encuentro en La Salobreja, pabellón en el que habitualmente juega el equipo como local, y que no pudo hacerlo por exigencias de la televisión que retransmitió.

Comenzó adelantándose Movistar en el nueve. Pocos segundos antes Gadeia avisó estrellando un balón en el palo derecho de Didac y lo hizo tras aprovechar una muy buena vaselina de Elisandro desde la izquierda, que le puso el balón botando y al pie. Pero la jugada acabó siendo invalidada por mano previa del propio ala brasileño, aunque bien sirvió como aviso. Porque sólo unos segundos después, sería Elisandro el que controlaría de espaldas a la portería, dándose a la media vuelta y enganchando un buen remate hasta el fondo de la portería jaenera (0-1).

Despertó el Jaén y tuvo dos seguidas. Una de Mauricio rematando desde la frontal izquierda del área y una más aprovechando Alan Brandi de cabeza el despeje flojo de Álex González, que también llegó a esta. A partir de aquí, muy activo Paraíso Interior, que se encontró más cómodo y dominador ante un Inter que bajó el ritmo hasta el descanso, no sin que antes Didac salvara a su equipo en dos ocasiones más y Brandi la tuviera sobre la bocina.

La segunda mitad del partido arrancó con un acercamiento tímido de Ricardinho al marco jiennense y de un zurriagazo de Chino con la zurda que terminó por estrellarse en la portería interista de Álex González. Paraíso continuó mandando y la más clara llegó en el veintisiete cuando Giasson se encontró con el balón en la marca de doble penalti y enchufó para que despejara el portero madrileño de puños. Sólo unos segundos después, el italobrasileño se volvería a encontrar con la cruceta derecha, pero esta vez cruzando el disparo desde la izquierda.

3 Jaén Paraíso Interior Didac; Mauricio, Boyis, Alan Brandi y Campoy. También jugaron: David Ruiz 'Burrito', Víctor Montes, Carlitos, Dani Martín, Ángel Bingyoba, Daniel Giasson, Chino y Wendell 5 Inter Movistar Álex González; Ortiz, Daniel, Ricardinho y Elisandro. También jugaron: Bebe, Pola, Borja, Gadeia, Serginho, Humberto, Solano y Taffy. Goles 0-1, m.9: Elisandro; 1-1, m.31: Chino; 2-1, m.32: Bingyoba; 2-2, m.32: Borja; 2-3, m.34: Pola; 2-4, m.38: Ortiz; 3-4, m.39: Carlitos; 3-5, m.39: Pola. Árbitro García-Donás Salvador y Moreno Millán (Colegio catalán) mostraron tarjeta amarilla al local Dani Martín y al visitante Ortíz, ambos por protestar. Incidencias Encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala, disputado en un Palacio de los Deportes lleno.

Fue Chino el que puso la igualada, y abrió la lata de los minutos más descontrolados del partido después de haberlo intentado en varias ocasiones sin suerte. Así, cuando el orden comenzaba a quebrarse con latigazos desde ambos bandos, Javier García 'Chino' se encontró a nueve metros de la portería y con espacio para batir de un golpe certero la portería madrileña (1-1).

Y segundos después, cuando el Inter estaba todavía noqueado sobre la pista azul, Bingyoba arremetía con un derechazo para anotar el segundo, sin que González pudiera hacer nada por parar aquel misil (2-1). Para entonces el Palacio vibraba. Literalmente. La afición apretaba hasta que Borja la silenció llegando en el segundo palo a un balón raso que le filtró Pola para volver a poner tablas (2-2).

El frenesí anotador no hizo nada más que comenzar. Jordi Campoy perdía el balón cerca su área y Pola lo aprovechó para hacer el tercero a favor los madrileños y dejar prácticamente así sentenciada esta vuelta de la semifinal por el título (2-3). Y la puntilla la puso Ortiz, cuando el Jaén ya jugaba sin portero para buscar la prórroga. El madrileño aprovechó un balón suelto después de un rechace en su propia portería para pegarle mal al balón y que este entrara casi llorando en la meta ya vacía del Paraíso, que ya veía aquí escaparse casi todas sus oportunidades (2-4). «Orgullosos de nuestros jugadores», cantaba ya la grada, a modo de doloroso adiós a la liga, entonando el «¡Sí se puede!» durante un minuto más cuando Carlitos ponía el 3-4 al saque de una falta en el borde izquierdo del área. Pero no fue a más. Todavía sin portero, Pola supo aprovechar el esfuerzo amarillo marcando desde la línea de fondo de su campo para poner el definitivo 3-5 y dejar que cerca de siete mil aficionados amarillos despidieran a su equipo con un sonoro aplauso.

Pozo-Lassa

Ahora sólo queda saber qué otro equipo será el que le dispute la final al Inter. Un nombre que se conocerá hoy mismo, ya que esta noche El Pozo del granadino Fernando Aguilera recibe al FC Barcelona Lassa en el Palacio de los Deportes de Murcia. Será a partir de las 21:15 horas y se podrá ver a televisado a través de Teledeporte. La ida fue para los azulgranas, que se llevaron el primer choque por 3-2 con dos goles de Ferrao y uno de Esquerdinha, por lo que el equipo de Duda tratará de llevarse esta semifinal al tercera partido. La afición charcutera se muestra confiada en la remontada ya que el equipo de Andreu Plaza cayó en su visita en la jornada 21, por 3-1. Además, los murcianos recuperan al capitán del equipo y uno de los baluartes de la Selección, Miguelín, que se perdió la ida por lesión.