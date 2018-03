Pala y mezcla para hacer una gran obra

Sincero ante una rivalidad como la de ‘Villa Arriba’ y ‘Villa Abajo’

Históricamente, entre el Loja CD y el Huétor Tájar ha existido una rivalidad encarnizada, parecida a «la del Betis y el Sevilla», o más concretamente, por la naturaleza que presentan, a la que podrían sostener el ‘Villa Arriba’ y el ‘Villa Abajo’. Pero Antonio Guardeño prefiere no alimentarla y mucho menos ahora que el vecino se encuentra mejor situado en la tabla clasificatoria. «Escocer no me escuece. Yo lo único que les digo es que disfruten de lo que tienen, que es muy bonito. Y que nada más piensen en ellos, que a los demás nos dejen tranquilos», señala posiblemente a modo de réplica a Luis Daza. Después de que el periodista le espoleara con cierta picardía, el padre del ‘presi’ del Huétor Tájar indicó en IDEAL hace unas semanas que «en Loja están casi peleados con nosotros, porque no se acaban de explicar lo que estamos siendo capaces de hacer en un municipio de diez mil personas». Y ante eso Antonio Guardeño admite con gallardía que «es verdad» que el panciverde «es un equipo que está por encima».

El caso es que el presidente del Loja hace frente a la competencia porque ha encontrado en casa la complicidad necesaria para afrontar todas y cada una de las servidumbres que exige el cargo, vaciles incluidos.

«Queramos o no la familia paga tus ausencias. El año tiene 52 o 53 fines de semana y 42 domingos son para ver fútbol. Pero esto es como todo. Mi mujer y mis dos hijos son los primeros que se acostumbraron y los primeros en decirme que no abandonara. Mi última renovación de mandato por cuatro años fue porque ellos mismos me preguntaron si ahora lo iba a dejar. Y así se convirtieron en culpables de que yo siga», culmina.