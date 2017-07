MÁS DEPORTES La odisea olímpica de Victoria Padial Victoria Padial, en el trasiego de una prueba celebrada en Orsblie (Eslovaquia). / V. P. La biatleta granadina tiene que buscarse sus propios recursos al carecer de estructura la Federación Española de Deportes de Invierno Se ha visto condicionada por una normativa de la IBU para poder participar en los Juegos de Pyeongchang SERGIO YEPES Viernes, 7 julio 2017, 00:36

Que la biatleta granadina Victoria Padial pueda representar al país en la vigésimo tercera edición de los Juegos Olímpicos de invierno, que se desarrollarán del 9 al 25 de febrero en el condado surcoreano de Pyeongchang, pasa por que pueda resultar airosa de una auténtica odisea. De una prueba de fuego más de entre todas las que ha tenido que superar para demostrar que tiene el talento suficiente como para brillar en la disciplina que conjuga el esquí de fondo con el tiro con carabina. Tras haber estado en los Juegos de Vancouver (Canadá) en 2010 y de Sochi (Italia) en 2014, se encuentra en la pretemporada que espera la impulsen hasta los de 2018 a sabiendas de que el ránking de clasificación que estableció la IBU (Unión Internacional de Biatlón) es por naciones y, en base a la suma de puntuaciones que consiguieron cada una de sus deportistas en la Copa del Mundo 2016/17. Y claro, el hecho de que ella fuera la única que computó por España redujo las posibilidades del país y le acabó privando de poder obtener cualquiera de las 22 primeras plazas ya otorgadas. Así, para poder estar en la gran cita asiática Padial deberá pelear por una de las cinco invitaciones que se ofertan para las mejores biatletas de los países que no se clasificaron, por lo que tendrá que dar el máximo en las pruebas de las ediciones 2017/18 de la propia Copa del Mundo y de la IBU Cup (una especie de segunda categoría internacional) que arrancan el 24 de noviembre. Y todo, con la dificultad añadida de que «haya tenido que ser yo» quien se haya encargado de la logística de su preparación, así como de la obtención de los recursos con los que financiarla, porque la Federación Española de Deportes de Invierno «no tiene estructuras ni tampoco concede ayudas». Casi nada.

«La filosofía de la IBU es que los países apuesten por desarrollar este deporte, así que premia a los que aportan más participantes», comienza por explicar Victoria Padial, quien iniciará el desafío con la confianza que le reportó el haber cumplido ya con el requisito individual que se establece para poder tomar parte en la competición de Pyeongchang: haber acabado la temporada 2016/17 con menos de 180 puntos IBU (113,52)-.

El caso es que «será a finales de enero», «con muy poco margen de antelación», cuando se haga público si la granadina ha hecho o no méritos suficientes para que España se clasifique para los Juegos. Una empresa que «no va a ser fácil» -aventura- pero que «espero conseguir» porque «tengo mucha voluntad, determinación y motivación para estar ahí». Así, algunas de sus principales competidoras van a ser representativas de «Gran Bretaña, Estonia o Hungría», pero realmente sólo le preocupa «lo que sea capaz de hacer yo». Y es que la que sostendrá a partir de entonces será una reedición de la competición que sostiene desde sus inicios consigo misma por los condicionantes con los que se encuentra.

«El biatlón me lo tomo como si fuera profesional, porque me entrego en cuerpo y alma. Pero realmente no lo soy porque tengo que compaginar con actividades laborales que son las que me permiten disponer de fondos con los que pagarme los viajes». Que es un concepto «bastante caro» porque lo cierto es que «en España sólo hacen una prueba al año y encima suele coincidir con las del Campeonato del Mundo, que son a las que finalmente voy porque son las puntuables», dice quien también aprovecha lo que gana como entrenadora personal «para pagarme los equipos o la munición».

Asociación Española

Precisamente es el afán por ampliar sus capacidades económicas la que la motivó en parte a poner en marcha una iniciativa que ahora la está distinguiendo como instructora y divulgadora. «Hace poco creé la Asociación Española de Biatlón. Se trata de una asociación lúdico deportiva para promocionar la especialidad y que la gente tenga la oportunidad de conocerla y probarla. Y hago eventos -como el II Trail de Güéjar Sierra que tuvo lugar el 10 de junio- que me permiten obtener dinero para los entrenamientos».

No tiene otra quien se encuentra desamparada a nivel institucional. «Hasta 2013 la Federación nos pagaba los viajes y las concentraciones. Y así yo era más profesional que ahora, aunque seguía estudiando (INEF). Pero ya no hay equipo nacional, ni estructura ni presupuesto».