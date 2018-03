Pádel Las nuevas aspiraciones de Lucía Martínez Lucía Martínez se aferra a la raqueta de pádel, su gran pasión. / Alfredo Aguilar La granadina entrena en Madrid con la idea de estar entre las mejores del WPT, este año junto a Severino Iezzi JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Miércoles, 28 marzo 2018, 18:23

Cuando a Lucía Martínez le ofrecieron a los dieciocho años estrenarse en una pachanga de pádel respondió que aquello «no era un deporte». Había dejado el tenis definitivamente, muy a su pesar, por lesiones de rodilla. Ocho años después, la granadina es la 21ª clasificada del mundo en el ránking del World Pádel Tour y cada vez se sacrifica más para estar entre las mejores parejas del circuito. Ya tomó la decisión de irse a Madrid, donde sí tiene la posibilidad de progresar. Este año formará parte del equipo de una eminencia como el argentino Severino Iezzi, quien no dudó en 'ficharla' tras un intenso seguimiento.

Las novedades que se avecinan en el circuito femenino de pádel profesional iluminan un futuro mejor para Lucía Martínez, que quiere estar en lo más alto. La primera vez que agarró una raqueta esta era más grande que ella misma. Su padre, que fue árbitro auxiliar de fútbol en Primera, le dejaba entrar a jugar en su peña de tenis. «Jugaba al fútbol con cinco años pero luego me pasé a la raqueta y empecé a competir, los primeros años fueron muy buenos y me hicieron dedicarme de una forma más profesional», recuerda.

Las lesiones le obligaron a dejar de competir pero no dejó de dar clases en la Real Sociedad de Tenis de Granada, su club, donde descubrió el pádel pese a sus reticencias. «Al final probé y me gustó, me animé y empecé a competir a nivel granadino hasta que en 2013 me apunté al torneo WPT de Granada porque ya tenía ránking en Andalucía y me fue muy bien, gané bastantes partidos de pre-previa y perdí en el último de la previa. Me di cuenta de que podía hacerlo y en 2015 empecé a jugarlo todo», repasa la granadina.

«Quiero estar entre las ocho mejores parejas del mundo, y de ahí a objetivos más grandes»

El Open de Mallorca en 2016 le llevó a medirse en la semifinal a las gemelas Mapi y Majo Alayeto, actuales reinas del circuito. Plantó cara. «Ese torneo me hizo ver que podía luchar por ser de las mejores. Ganamos a Carolina Navarro y Ceci Reiter, que fueron las número 1 durante nueve años. Vi que si entrenaba y era profesional, si daba el paso y me iba a Madrid, podría ser como ellas», señala. Lucía Martínez ya no teme a nadie. «El pádel femenino está creciendo muchísimo y cada vez hay más igualdad», asegura.

Martínez hace del 2017 un balance «muy positivo». No lo tenía fácil. Ha jugado con tres parejas hasta terminar con la valenciana Tamara Icardo, la mejor de su comunidad autónoma. «Venía de un 2016 muy bueno con unos cuartos y unas semis y tenía que mantener el ránking, algo que he hecho aunque era complicado. He llegado dos veces a cuartos y he cerrado la 21ª», sostiene. Con Icardo, más joven que ella, las sensaciones han sido «muy buenas». «Es una jugadora con una proyección increíble, joven, tiene una envergadura bastante importante para lo que necesita una jugadora de revés. Tenía clara mi decisión de seguir con ella e irnos a Madrid juntas para entrenar. Para llegar al nivel de las mejores debemos entrenar a diario juntas y tener un equipo de trabajo», apunta, sabiendo lo que dice.

Nuevo entrenador

Este año va a entrenar con Severino Iezzi, una eminencia con más de treinta años de experiencia en el pádel y responsable de que este deporte haya proliferado en España. Con él aspira a estar «entre las ocho primeras parejas, y una vez ahí a objetivos cada vez más grandes». Para ello debió dejar atrás a Manu Martín, un apoyo inmenso. «Fue una decisión muy difícil porque Manu es un grandísimo entrenador y una grandísima persona, un gran profesional, pero Severino Iezzi tiene una experiencia y una veteranía que no podía rechazar cuando me ofreció formar parte de su equipo. El tren pasa una vez y decidí apostar por este proyecto», explica. «Iezzi me conoció en 2017 y el año pasado vio todos mis partidos, se acercó a mí pero no creía que me quisiera entrenar realmente. Parece que le gusté y me lo ofreció», admite Lucía Martínez, todavía entusiasmada.

Si tuviera que quedarse con un recuerdo de la temporada pasada sería el Open de Granada en el que pudo competir en casa. Cayó en octavos. «Fue la sensación más grande del año. Jugar con tu gente y con las gradas gritando tu nombre, que salgas de la pista y todo el mundo quiera hacerse fotos contigo, se interesen y te apoyen, es la sensación más buena que puede tener un deportista. Además aquí en Granada hay muchos niños que empiezan desde muy pequeños a jugar y el ser su ejemplo, que se acerquen y te pregunten, no hay palabras para describirlo», se deshace.

El suyo es un mundo que evoluciona: «Hace tres años no era tan profesional, las jugadoras están cada vez más preparadas y tienen psicólogos, nutricionistas, preparador físico... era lo que le faltaba para ser un deporte como otros». Lucía Martínez seguirá abriendo desde Madrid la brecha a otros con su ejemplo. Cuando deje de competir, lo hará con sus enseñanzas.