Tercera División El Motril visita el barrio de El Palo sin el goleador de la categoría El Guadix espera engarzar ante un rival tan complicado como el Antequera su tercera victoria consecutiva para salir del descenso CÉSAR GUISADO GRANADA Miércoles, 28 febrero 2018

En marcha la última jornada de la temporada a jugarse entre semana. El resto de partidos, para los tradicionales sábados y domingos. Ayer abrieron Maracena y Huétor Tájar con el derbi granadino y hoy el resto de los equipos entran en juego. El Malagueño continúa defendiendo su renta en el liderato ante el Torremolinos, que de no sumar puede beneficiar a sus cuatro perseguidores granadinos, Huétor Vega, Maracena, Atarfe y Guadix, todos con 26 puntos, dos menos que los costasoleños.

El Motril visita el barrio de El Palo después de la borrachera de goles obtenida en casa el domingo con ese histórico 8-1 endosado al Melistar. La jornada dejó una resaca dulce en el vestuario, de la que deben ya olvidarse los jugadores de José Manuel García, ya que la plaza malagueña es complicada. El técnico blanquiazul habló esta semana para decir que su equipo ha llegado hasta la cuarta plaza «por trabajo y más trabajo, llevamos mejores números que en la primera vuelta, y tiene mucho mérito lo que estamos haciendo, porque somos el proyecto con menos economía de los equipos que hay arriba», aseveró.

García pondera el esfuerzo de su plantel, indicando el buen momento de su goleador, Joan Grasa, que es el máximo realizador del grupo IX y que no podrá estar hoy por sanción, señalando eso sí, la inestimable labor de conjunto: «No me extraña nada», refiere apuntando a sus 23 goles, «es algo lógico con los compañeros que tiene a su alrededor», alude el técnico.

El Loja recibe al Linares en su regreso al Medina Lauxa después de dos encuentros jugados a domicilio con una renta de un punto. Los chicos de Diego Delgado tienen otra buena piedra de toque ante los linarenses para reafirmar la enorme segunda vuelta que vienen realizando. Cumplirá sanción Míchel después de su expulsión en Málaga.

Por abajo

En cuanto a los de abajo, suerte dispar. El Huétor Vega puede dejar medio sentenciado al Villacarrillo en Las Viñas, a mediodía. Eso sí, jugará sin Pedro León ni Alberto, ya que ambos vieron la quinta amarilla el pasado domingo. El Atarfe, sin Juanfran por sanción, tiene un encuentro complicado, pero no imposible frente a un Martos virtualmente ya sin objetivos a once jornadas del final de liga y el Guadix, que viene de engarzar dos victorias consecutivas, tiene en Antequera todo un examen. Porque el rival busca volver a engancharse con el ascenso, pero no pasa por su mejor momento deportivo.