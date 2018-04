Tercera División El Motril pierde ante el Linares con un colegiado de Antequera Los capitanes de ambos equipos posan junto al protagonista, el colegiado. / J. A. SALVADOR Los costeros no realizan un buen partido y ceden tres puntos, de lo que sale beneficiado el rival directo por la fase de ascenso de la población malagueña J. A. SALVADOR MOTRIL Domingo, 1 abril 2018, 02:05

Muy descontentos se marcharon a los vestuarios los dirigentes y los jugadores del CF Motril. El motivo, la cuestionada actuación arbitral de un trencilla natal de Antequera, equipo que curiosamente adelantó al motrileño en la tabla tras la victoria del Linares . No es excusa. El club local no jugó el mejor de sus partidos, pero seguro que la Federación podría haber evitado suspicacias designando a colegiados de localidades que no estén inmersas en la lucha por disputar el 'play off' de ascenso.

Discreta primera parte de un plantel motrileño que, sin hacer un buen envite, dispuso de varias ocasiones para abrir un marcador que no se movió hasta mediado el primer acto. Y fue el conjunto linarense, en su primera llegada con peligro, el que por medio de Sergio Ortiz puso el 0-1 al intermedio.

En la reanudación el Motril desplegó su mejor juego, coincidiendo con el gol del empate, que consiguió Darío. Poco después, claro penalti a favor de los blanquiazules, si bien Moi Gómez marró el lanzamiento y el posterior rechace. Una mala tarde la tiene cualquiera. Los locales no superaron el revés y el partido se convirtió en un toma y daca en el que cualquiera pudo marcar.

Se llegó al último e intenso cuarto de hora, tramo en el que el colegiado malagueño se convirtió en el verdadero protagonista. Primero expulsó al motrileño Arjona (doble amarilla) y después concedió un discutido segundo gol a un Linares que fue mejor. En las últimas jornadas los blanquiazules cosecharon sendas derrotas: ante Atlético Malagueño y la de ayer contra los jienenses.