TERCERA DIVISIÓN El Motril juega con fuego y el Huétor Tájar lo aprovecha para asestarle un golpe Ramiro (Motril) y Jorge (Huétor Tájar), en un lance del encuentro. / JOSÉ A. SALVADOR Un tanto de Eric le da el triunfo por la mínima al equipo de Germán Crespo, que se mostró más ambicioso para buscar la victoria JOSÉ A. SALVADOR MOTRIL Lunes, 7 mayo 2018, 02:05

Es muy fácil juzgar a posteriori. Cuando un empate es suficiente y se juega a no perder puede pasar lo que aconteció entre Motril y Huétor Tájar. A los motrileños le bastaba el reparto de puntos para seguir dependiendo de sí mismos de cara a la clasificación para los 'play off' de ascenso a la Segunda división B, un punto que tenían en su buchaca hasta que el visitante Eric anotó el a la postre gol del triunfo de los hueteños.

El tanto visitante hizo justicia a lo visto sobre el terreno de juego en un encuentro en el que las ocasiones de gol apenas llegaron, hasta que en el último cuarto de hora se rompieron las hostilidades.

CF Motril Josemi, Linares, Juan Carlos (Gomis, m. 82), Arjona, Fatah, Ramiro, Joan Grasa, Goku (Moi Gómez, m. 54), Darío, Fran Bea y Dani Cara (Raúl García, m. 66). CD Huétor Tájar Buba, Choco, Quevedo, Javi Gadea, David (Isra, m. 76), Heras, Jorge (Eric, m. 30), Fran Hernández, Ariza (Joaquín, m. 76), Manu Daza y Esteban. Gol 0-1, m. 79: Eric. Árbitro Fernando Narváez de Vera (Córdoba). Mostró cartulinas amarillas a los locales Fran Bea, Ramiro, Raúl García y Joan Grasa; por parte visitante la vieron Fran Hernández, Esteban, Jorge, David y Ariza.

En la primera parte los porteros Josemi y Buba no se ganaron el sueldo, no tuvieron que intervenir en ninguna ocasión en esa fase del partido. Mucha tensión, mucho juego en la medular, pero ni un solo disparo a la portería contraria. Fue en el último minuto del primer acto cuando Ariza gozó de la única ocasión clara, su disparo rozó el palo.

En la reanudación el Huétor Tájar, al que sólo le valía la victoria para mantener opciones de clasificación, salió con mayor mordiente ofensiva. Esteban, Ariza y Fran Hernández lo intentaron sin suerte.

Mientras, el Motril seguía especulando en exceso. Los locales jugaron con fuego y terminaron quemándose. En el 79 de juego un centro del lateral Choco lo cabeceó Eric en lo que a su vez fue el único tanto del encuentro.

En los once minutos que restaban, más los cinco de prolongación, los motrileños intentaron, con más corazón que cabeza, lograr un empate que no llegó. Ocasiones no faltaron. Joan Grasa al palo, Moi Gómez desde la frontal hizo lucirse a Buba y Fran Bea a bocajarro pudieron cambiar el rumbo de un envite en el que a los puntos mereció ganar un Huétor Tájar que curiosamente, a falta de la última jornada, tampoco se encuentra en unos de los puestos de 'play off' de ascenso, que ahora mismo son propiedad de Atlético Malagueño, Almería B, Real Jaén y Antequera.

El Huétor Tájar necesitará hacer siempre un mejor resultado que el Antequera, al tener perdido el gol average particular con el equipo malagueño, con el que está empatado a puntos en la clasificación a falta de una jornada para el final de la competición regular.

Mientras tanto, el Motril lo tiene algo más difícil tras la derrota que encajó ayer. Deberá ganar en el campo del Martos y esperar que el Antequera y el Huétor Tájar no se impongan en sus respectivos duelos. De sí mismo va a depender el Real Jaén. Será en la última jornada cuando quedarán definidas las dos plazas que aún están en juego para clasificarse para las eliminatorias de ascenso a Segunda B. Parten con ventaja el Real Jaén y el Antequera.