Tercera División El Motril no se deja frente al vecino Despeje motrileño en el partido de ayer en la Ciudad Deportiva de Maracena. / Alfredo Aguilar Los costeros se imponen en un partido peleado también por el Maracena y que encarriló Joan Grasa en la recta final de la primera mitad FRAN ESPIGARES MARACENA Lunes, 19 febrero 2018, 01:21

El Motril venció en su desplazamiento al área metropolitana y se llevó un triunfo con el que seguir peleando por un puesto final en la fase de ascenso a Segunda B. El Maracena plantó cara en todo momento pero no pudo contener al goleador del grupo, que sumó una nueva diana para encarrilar una victoria sufrida dada la expulsión de Sergio Bustos pero que fue sellada con un tanto en propia meta de los azulillos con el tiempo cumplido.

El partido comenzó en Maracena y el Motril trató desde el principio de echarse el ritmo del choque a sus espaldas. No obstante el conjunto maracenero buscó privar a su rival de jugar cómodo y la bola pasó por fases de centrocampismo en sus inicios. Los pupilos de Andrés Barrio trataban de buscar a Haberkorn y Luis Enrique pero la zaga costero ataba en corto a las puntas de lanza azulillas, por lo que no existían grandes acercamientos a portería en una y otra área. Con el paso de los minutos el Motril fue adelantando metros y al Maracena le costaba sobrepasar con criterio la medular. Por su parte el cuadro blanquiazul intentaba hilvanar juego y acciones en profundidad con Ramiro y la habilidad de Goku en la medular. En la recta final del primer acto esa mayor posesión del esférico acabó por dar sus frutos y Joan Grasa recibió el balón para lanzar a portería a batir al arquero Juanpa. El pichichi del grupo se erigía como protagonista una vez más para el cuadro de la Costa Tropical y anotaba un tanto que a la postre fue decisivo. Antes del descanso los azulillos lo intentarían pero el Motril no concedió opciones a su rival.

Con la reanudación el partido ganaría emoción dada la expulsión del ex maracenero Sergio Bustos. El central vio la segunda cartulina en una decisión algo rigurosa del colegiado y dejó a los motrileños con uno menos el resto del encuentro. José Manuel García tuvo que recomponer a su equipo y metió a Darío en el centro del campo para dar más solidez en tareas defensivas ante la más que predecible reacción local. Andrés Barrio por su parte metió más mordiente en los metros finales con Jordi y Henrique y las acciones ofensivas de los azulillos se sucedían aunque sin crear excesivo peligro sobre el marco motrileño. Los costeros ya lo intentaban con salidas rápidas y no corrían demasiados riesgos en la zaga.

En las postrimerías del encuentro Peri tocó la bola en un balón al área local y la mandó al interior de su propia portería anotando el segundo y definitivo tanto visitante que mandaba los tres puntos a la costa granadina.