Tercera División El Motril, en busca de la cuarta victoria frente a la ilusión del Huétor Vega Fran Hernández, Bustos, Romario e Illescas, jugadores del CF Motril. / JOSÉ ANTONIO SALVADOR / IDEAL El Atarfe recibe a un Guadix que pierde a su central Alonso después de que Competición haya desestimado las alegaciones del club CÉSAR GUISADO GRANADA Sábado, 16 septiembre 2017, 01:19

Nueva jornada, la tercera en siete días, para el grupo de los veintidós equipos. Todos los equipos saldaron el compromiso del miércoles con tablas, por lo que sumaron un punto a la clasificación, excepto el Huétor Tájar, que cayó en Almería. Sumar no será mal saldo en las cinco jornadas que se van a disputar fuera del fin de semana de aquí a mayo, teniendo en cuenta que se trata de una categoría no profesional y la gran mayoría de estos jugadores tienen que atender a compromisos laborales. Eso sí, sólo la que se juega el 17 de enero, no caerá en día festivo.

Sea como fuere vuelve el fútbol dominical con dos interesantes derbis provinciales. Motril y Huétor Vega se miden en el Escribano Castilla, mientras que Guadix y Atarfe lo harán en el municipal accitano. Para los de la Costa Tropical el objetivo vuelve a ser sumar los tres puntos o, al menos, continuar manteniendo la casilla de derrotas sin estrenar, un club selecto en el que sólo quedan cinco miembros: Malagueño, Almería 'B', Linares y El Palo. En el Huétor Vega se sigue respirando el mismo aire de ilusión pese a dos tropiezos ciertamente inevitables. El equipo está jugando a un buen nivel, plantando cara a los favoritos. Volver a ganar, es cuestión de minutos.

Otro equipo que está dejando gratas sensaciones es el Atarfe, pese a que la clasificación por el momento no refleje lo que el técnico Jorge Moreno está planteando sobre el verde. Lo cierto es que los atarfeños ya se han enfrentado a los 'cocos' de la categoría y esto, merma un inicio que debiera brillar más. Mañana viajan a Guadix con dos objetivos; ganar el primero y el segundo continuar ajustándose en defensa para no conceder facilidades al rival. Por su parte, los accitanos no podrán contar con el central Enrique Alonso, que continúa cumpliendo sanción de cuatro encuentros, al haber desestimado las alegaciones presentadas por el club. El Guadix, todavía no ha ganado, por lo que buscará con ahínco la primera victoria de la temporada ante su afición.

Por su parte el Huétor Tájar busca despertar de un mal sueño en casa, después de un encuentro para olvidar ante el filial almeriense. Borrón y cuenta nueva para los de Germán Crespo que necesitan volver a instalarse en el club de los favoritos con una victoria ante un equipo, el malagueño, que no ha sumado fuera de casa.

Loja y Maracena llegan a esta sexta jornada sin ganar. La situación está lejos de preocupar, hay calidad y experiencia sobrada en ambas plantillas. Pero los dos proyectos necesitan despegar. Los del Poniente reciben a un Antequera que ha vuelto a apostar muy fuerte por el ascenso este año, mientras que los maraceneros visitan al Vélez, uno de los equipos que en mejor forma ha comenzado la competición.