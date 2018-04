La Media se confirma como la más bella

En la gran fiesta del atletismo que las calles de la ciudad celebraron ayer todas las medallas acabaron en un solo cuello simbólico. Granada fue la ganadora absoluta de su Media Maratón, en todas sus categorías y distancias. Ya no son sólo los granadinos quienes pueden adjudicarse la etiqueta de la carrera más bonita del mundo. Desde ayer la prueba cuenta con el mítico Martín Fiz como su principal embajador. La única persona que ha ganado las seis principales maratones del planeta acabó rendido a su belleza única, siempre al precio de un sufrimiento inevitable. «Vais a triunfar», vaticinó Fiz al traspasar la meta.

No faltó ni un sólo ingrediente. Cada rincón de Granada quiso ser partícipe de una prueba que va a más y despega sin techo. El ambiente fue formidable de principio a fin, con más de trescientas personas en las gradas del Núñez Blanca desde los instantes previos al pistoletazo de salida y hasta la llegada del último corredor. Una fiesta total con lagrimales indecisos entre la emoción por el gentío, el sufrimiento del recorrido y el síndrome de Stendhal vivido por las cuestas del Albaicín y la Alhambra.

Los ganadores entre los 3.700 participantes fueron Dalal Abdelfattah y Wafiya Benali, ambos debutantes para destronar a Manuel Santiago y Lourdes González. Abdelfattah, atleta del Bikila granadino pero criado en Alcalá la Real, completó la media maratón en 1:12:16. Tras un mes parado por una lesión en su tobillo derecho, no pudo hacer más que alzar la cinta caminando y derrumbarse sobre el suelo, reventado, en medio de un júbilo atronador. «Me he emocionado por el centro debido al ambiente de la gente. Ha sido increíble, no puedo describir lo que he llegado a sentir ahí», se deshizo.

Abdelfattah, conocido como 'Facha' entre sus compañeros de equipo, obtuvo una ventaja considerable en torno al octavo kilómetro tras un inicio en el que hasta nueve atletas calcaron sus tiempos en cabeza. Mantuvo el ritmo algo más relajado, aunque siempre jadeante. «Tenía esta carrera marcada, no podía perdérmela. Imagino que otros habrán podido disfrutar del recorrido pero yo no, ha sido un poco agónico», admitió.

Le siguió su compañero Miguel Ángel Ruiz a treinta segundos, con Manuel Santiago próximo a su espalda. El ganador de las dos ediciones anteriores no estuvo cómodo nunca. «En el kilómetro 9 pensé en retirarme, pero al verme tercero he aguantado. Una media maratón se hace muy dura y esta más todavía. En la Cuesta Gomérez me quería morir, así iba», se sinceró.

Admiración

Una vez resueltos también los podios del 1/4 de maratón con victorias para Juan Pérez y María del Carmen Fernández, quedaba por vivirse el gran momento de la entrada del campeón del mundo Martín Fiz, quien fue fiel al ritmo prometido de una hora y 45 minutos para poder correrla al lado de cientos de admiradores. Lo agasajaron a 'selfis' durante todo el recorrido y a su finalización. «Corrí y gané el maratón de Londres la semana pasada y esta media no tiene nada que envidiarle. El público ha llevado en volandas a los atletas. Hace tres meses me dijeron que esta media era la más bonita del mundo, pero lo es mucho más todavía», señaló Fiz.

«Pelos como escarpias»

«A las cuestas de esta carrera se las puede llamar 'rompecorazones' al ver la Alhambra y Sierra Nevada. Es un binomio de sufrir y disfrutar. Se te ponían los pelos como escarpias, las vistas eran para llevar una cámara y plasmarlas», se recreó. «En serio, he corrido muchas medias maratones y por ambiente no tiene nada que envidiar a una del Tour. Por todo lo que enseñáis vais a ir a más, vais a triunfar», insistió con honestidad Martín Fiz.

También corrió en el 1/4 de maratón el campeón olímpico Fermín Cacho. «Es impresionantemente bonita. He sufrido mucho pero también me lo he pasado muy bien, es una carrera para venir y disfrutar. Le tengo mucho cariño a esta ciudad», concedió exhausto.

Tanto el alcalde como el concejal de Deportes de la ciudad lucían una sonrisa amplísima. «Creo que es un éxito rotundo, hemos convertido la Media en la más bonita de España sin ninguna duda y ya lo dice hasta Martín Fiz.

Granada merece esta magnífica carrera», reivindicó Francisco Cuenca. «Queríamos que fuera la gran fiesta del atletismo de la ciudad y creo que lo hemos conseguido, no sólo por el ambiente del Núñez Blanca sino por los que se han ido sumando al recorrido, las calles estaban abarrotadas de gente», añadió Eduardo Castillo. Fue un día mágico. Ganó Granada.