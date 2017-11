Tercera división Maracena y Huétor se olvidan del gol Control de un jugador del Maracena perseguido por varios del Huétor Vega. / RAMÓN L. PÉREZ Encuentro equilibrado en la Ciudad Deportiva que los de Manolo Rojas pudieron decidir a su favor al contar con mayor número de oportunidades FRAN ESPIGARES MARACENA Lunes, 20 noviembre 2017, 01:36

El derbi entre Maracena y Huétor Vega se saldó con un empate sin goles que beneficia más a los visitantes. El encuentro, a pesar de ser equilibrado, deparó más llegadas por parte de los hueteños, que dispusieron en los últimos minutos incluso de un disparo a la madera para haber podido decantar la victoria a su favor.

Los hueteños saltaron mejor a la Ciudad Deportiva y no tuvieron que esperar mucho para sumar sus dos primeras llegadas con sendos disparos de Antonio Peso y Javi Prieto.

UD Maracena Juanpa, Sergio Jiménez, Peri (Igna, m.57), Rubén, Raúl, Jorge, Antonio Molina (Molina, m.82), Jordi, Javi Gallo (Luis Enrique, m.57) e Isra. Huétor Vega Migue García, Pedro León, Manolo Castilla, Antonio Salvatierra, Adri González, David Hurtado, Javi Prieto (Alberto, m.71), Antonio Peso, Dani Salvatierra (Cristiano, m.82), Alexis y Romero. Árbitro Montoro Garrido (Linares). Amonestó al local Jorge, así como a los visitantes Dani Salvatierra, Alexis y Antonio Salvatierra. Incidencias Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de Maracena ante unos 150 espectadores. Terreno de juego en irregulares condiciones.

También el visitante David Hurtado generó problemas a Juanpa con un lanzamiento a balón parado muy ajustado al palo. Sin embargo, el Maracena comenzó a templarse y a llevar cada más la batuta del choque, pese a que ese dominio no se traducía en ocasiones ya que la zaga hueteña repelía cualquier atisbo de peligro sobre su portal. No obstante, Isra puso en jaque esa seguridad atrás y eso obligó a trabajar a Migue García para sofocar un potente disparo desde la media luna del área. En ese momento se vio un choque mucho más abierto con opciones y llegadas para ambas escuadras, que aún así no lograban penetrar lo suficiente en el área rival para poder hacer intervenir a los arqueros.

Reanudación

Tras una reanudación algo titubeante en la que ningún conjunto era capaz de subir balones con fluidez, se produjo la primera oportunidad ejecutada por Isra, que pudo acertar a rematar un centro desde la banda diestra que finalmente no pudo concretar con el tanto. Hubo que esperar de nuevo hasta ver una nueva llegada en donde esta vez fueron los pupilos de Manolo Rojas los que pusieron en apuros a la zaga. David Hurtado se erigió como el lanzador desde la frontal del área para obligar a Juanpa a realizar una soberbia intervención para desviar la trayectoria de un balón que ya se alojaba dentro de las mallas.

Con la igualada, y ya encarando la recta final, el juego se tornó en un correcalles que dejó un atractivo final de partido en donde los dos equipos se mostraban ambiciosos para llevarse el triunfo. Y quién más cerca estuvo fue el Huétor Vega, que con un centro de Pedro León y remate de Alexis rozando el travesaño y posteriormente, y un disparo al palo de Alexis pudo haber motivado la victoria visitante.