Manuel Santiago se lleva el cordero

La IX edición de la prueba de fondo del Cordero Segureño no tuvo color y desde el primer metro y hasta el último fue dominada por Manuel Santiago (CD Olimpo Granada). Con esta victoria, el atleta paduleño marcha imparable para ganar la XXX edición del Gran Premio de Fondo Diputación-Cruzcampo. Con una carrera que gane más, de las cinco que quedan del circuito, Molina se asegurará matemáticamente la victoria en la clasificación general de un gran premio que consta de quince pruebas.

Manuel Santiago llegó a meta muy destacado, empleando un tiempo de 33:14, seguido de Juan Pérez González (CD Bikila Granada) que cruzó la línea de meta 18 segundos después del vencedor. La tercera posición fue para el atleta del Club de Atletismo Maracena, Fernando Cabello con un tiempo de 33:34. Completaron el podio Esteban Milena (Clínicas Polidalud-I Move) y Juan Carlos Cuéllar (CD Olimpo Granada). La presencia de corredores y corredoras en la categoría de veteranos es máxima en el Gran Premio. Basta con indicar que entre los diez primeros clasificados seis son veteranos.

Aunque Manuel Santiago manifestó a IDEAL que no se había encontrado bien del todo a lo largo de la carrera, sí que indico que desde los primeros metros comenzó a distanciarse y de vez en cuando miraba hacia atrás en las curvas para saber por dónde venían el resto de corredores de cabeza. «Todas las carreras de verano son muy duras y la de Huéscar también, pues además del calor hay una parte del circuito que se hace eterna y dura, no es tan llana como algunos creen», analizó.

En categoría femenina vence con autoridad la atleta Zhor Al Amrani, del Atletismo Maracena, que repite victoriaUnos 500 corredores toman la salida desde la plaza de Santa Adela con una meteorología propicia para la competición

Una ausencia

En la carrera de Huéscar se dejó notar la ausencia del bastetano Javier Domene, que se había preparado muy bien la carrera de Huéscar para intentar ganarla, pero se lesionó en un pie en su trabajo al sufrir un golpe, y no pudo medirse a ganador, tal y como ya sucedió en la Media Maratón de Baza, donde también ganó el corredor de Padul, que es un consumado especialista en medias maratones.

De hecho el atleta está pendiente de conocer el lugar y la fecha del Campeonato de España de Media Maratón y Maratón, para preparar ambas pruebas, que es su principal objetivo este año, además del Gran Premio Diputación que ya tiene al alcance. Manuel Santiago Molina ha ganado en Armilla, Baza, Alhama, Salobreña, Órgiva, Dúrcal y Huéscar, además de conseguir dos segundos puestos. En la categoría femenina, la carrera también fue ganada con rotundidad por la atleta Zhor Al Amrani (Club Atletismo Maracena) con un tiempo de 40:55. La segunda clasificada fue Graci Iáñez Leyva con un tiempo de 43:33, siendo tercera Ana María Avilés Ariza (CD Kilometrosypico), con un tiempo de 43:55. La ganadora, que vuelve a repetir victoria en la localidad oscense fue siempre muy arropada por un grupo de corredores y por el propio Enrique Carmona. Se esperaba mucho sol y mucho calor en la carrera de Huéscar que tiene una distancia de 10.000 metros. Sí que había calor, pero las nubes impidieron que el sol mostrará toda su fuerza, lo que hubiera sido fatal para los casi 500 corredores que tomaron la salida en la Plaza de Santa Adela. No obstante se corrió con una temperatura algo superior a los 30 grados, pero no se produjeron incidencias porque la organización puso las suficientes zonas de avituallamiento y los atletas se hidrataron bien.

Hay que recordar que los ganadores en Huéscar recibieran en los próximos días en su domicilio un cordero segureño, despiezado, convenientemente embalado y manteniendo la cadena de frío. Este año una de las novedades es que el Ayuntamiento de Huéscar y la IGP del Cordero Segureño han introducido premiar al equipo o club que más atletas llevara a Huéscar, logrando también un cordero el Clínicas Polisalud-I Move, con 34 participantes.

Primer oscense

El Club de Atletismo de Huéscar también aportó un nutrido grupo de atletas (40), pero ellos no optan a este premio. Si a la clasificación individual local. El primero oscense fue Luis Carlos Gallego, el segundo Manuel Sánchez y el tercero Andrés Fernández Bautista, que es el concejal de Deportes. El cuarto local fue José Fuentes y el quinto Daniel Martínez. En féminas la primera, una vez más, fue Sonia Bautista, seguida de Ana Laguna, María del Carmen Noguera Soria, María Pilar Guijarro y María José García Dengra.

La carrera discurrió sin incidentes y el encargado de dar la salida fue el presidente de ANCOS, José Puntas Tejero, que también estuvo en la entrega de trofeos junto al alcalde, José García Giralte, que no pudo estar en la salida debido a un compromiso personal. En la ceremonia de entrega de trofeos, que resultó muy ágil en su desarrollo, también estuvo el concejal de Deportes, Andrés Fernández.

Algunos participantes se quejaron de que no hubo grifo de cerveza y que las latas que se ofrecieron no estaban frías del todo, pero se debió a una avería en el vehículo que Cruzcampo puso para este tipo de eventos y no hubo tiempo material de buscar una alternativa.