Fútbol provincial Maletilla después de maestro Antonio Alcalá posa con la bufanda del Huétor Vega mientras el Almería B se dispone a sacar un córner en Las Viñas. / Ramón L. Pérez El exjugador Antonio Alcalá es el hincha por excelencia del Huétor Vega | Afirma que el club de Las Viñas es «lo mejor que me pasó en la vida» y que «cuando veo que no salen las cosas me dan ganas de saltar al campo» SERGIO YEPES GRANADA Miércoles, 21 marzo 2018, 07:27

El hueteño que nació en Sevilla de manera circunstancial Antonio Alcalá fue tan bueno como central «contundente», como defensa que sólo permitía el paso del balón, o del rival, pero nunca en combinación, que llegó a militar en el Granada CF durante el curso 1985/86, precisamente en el cénit de la humilde -pero muy respetable- carrera que protagonizó.

Incluso, su habilidad «para darle sentido a la circulación» a la pelota le alcanzó también para erigirse en protagonista de los ascensos a Segunda B de la UD Melilla (en 1987) del Real Jaén (en 1988) y del desaparecido Poli Ejido (1990). O para «comprarme la casa en la que vivo», que con algunos billetes se premiaron también sus días de gloria. Pero, hete aquí la sorpresa, dice que puestos a elegir «no hay color». Que «mil veces antes que como jugador», prefiere ejercer «como aficionado», que es un rol en el que también se ha significado en el campo de sus ilusiones renovadas. Y lo cierto es que la paradoja tiene su explicación.

Asegura que el Huétor Vega, el club en el que dio sus primeras patadas al esférico y al que «ahora sigo hasta en los entrenamientos», es «lo mejor que me pasó en la vida» por haberle servido como lanzadera. Y eso de que después de «disfrutarlo» en un partido «pueda ir a cualquier lado, sin tener que dar explicaciones ni estar preocupado por nadie», no sólo da una idea de quien pudo ser como futbolista, sino que termina de justificar cómo se decide ante la bifurcación. A fin de cuentas, comenta mientras bromea, si le vienen mal dadas al equipo de «mis amores» siempre tendría la oportunidad de saltar al césped «como maletilla». Y encima así podría refrendar que cuenta con el respaldo popular. «Soy muy querido en el pueblo» -culmina sin falsa modestia- y eso motiva que en el Polideportivo de las Viñas sea una institución y no exista opinión más respetada que la suya.

Junto a Lina

No se confundan. A los 49 años que cumplió en enero Antonio Alcalá aún sigue manteniendo que «como futbolista me lo pasé de escándalo», sin contar distracciones. Y todo, pese a que por entonces «yo no le veía mucho sentido a lo de jugar». Así, sintió «más ilusión que otra cosa» formando «con Lina» una zaga de 'bronce' que estuvo al cargo en el Granada CF del mismísimo Joaquín Peiró. Pero es que aparte «disfruté mucho» cuando en el ocaso de su trayectoria militó en equipos como el Vandalia y el Atarfe y se vio en la necesidad de echar horas extras como «peón de hormigonera o de lo que hiciera falta», porque «yo no soy un hijo de papá, ¿sabe usted?». Es más, todavía se emociona al recordar el placer que le proporcionaba el conseguir que «la gente estuviera contenta» cuando en el prólogo y el epílogo de su carrera defendió los colores del Huétor Vega, que es el club «en el que más gusto» le dio militar y al que ya retirado ha seguido defendiendo con uñas y dientes. Y todo, para mayor orgullo de «mi tío Juan de Dios Estudillo que llegó a ser el socio número uno» o de «mi hermano Manolo», que igualmente está ya fallecido y también lo representó como «jugador».

«Nunca he llegado a las manos. Pero antes sí discutía con los aficionados rivales, porque nunca me ha gustado que a alguien se le escape por la boca lo de 'hijo de tal' o cualquier otro insulto. ¡Eso ya no se lleva, hombre!», exclama quien asegura que «es la propia gente que viene de fuera la que me dice que ahora me nota muy cambiado». La que en definitiva puede refrendar que «yo ya no tengo ganas de estar discutiendo por el fútbol». De hecho, Antonio Alcalá, aquel hincha que admite que llegó a ser «muy impulsivo», se reconoce en la actualidad «más tranquilo» junto a la cantina, que es donde «nos mezclamos la gente de Huétor Vega» para presenciar los partidos, se lo pasa «bien con las tertulias» y al final se acaba convirtiendo en toda una suerte de oráculo. «Cuando vamos perdiendo, o no estamos jugando bien, la gente viene y me pregunta: '¿tú qué harías, tú qué harías'? Y yo le digo: 'yo no haría nada. Yo estoy viendo el encuentro. Hay que respetar a los entrenadores'», afirma muy solemne quien así sólo se 'moja' para pronosticar que «pese a que no vamos bien -el Huétor Vega ocupa la vigésima plaza del grupo noveno de Tercera- nos vamos a conseguir salvar».

Una proclama que lanza sin dudar y sin permitir tampoco que haya quien lo contradiga. «No quiero gente negativa a mi vera. Y si me dan la paliza, cojo y me voy», señala Antonio Alcalá a sabiendas de que llevará la procesión por dentro hasta que tenga lugar el desenlace definitivo. E incluso después.

«Echar maldiciones»

«La temporada pasada disfrutamos bastante. Era la primera vez que jugábamos en Tercera y conseguimos mantenernos. Y esta temporada estoy pasándolo mal, la verdad. Cuando veo que no están saliendo las cosas me dan ganas de saltar al campo para ponerme a jugar. Y cuando ya perdemos sufro mucho. Llego a mi casa y me pongo a echar maldiciones. Además, muchas veces me quedo sin comer», dice para pasar a matizar que obviamente su estado de ánimo varía en función del resultado registrado. «Cuando el Huétor Vega juega bien es como si me cantaran una saeta. Me emociono. Y ya cuando gana me llevo una gran alegría, porque en el Huétor Vega nos movemos en un contexto de humildad».

Esa es la gran verdad de quien siempre encuentra la excusa perfecta para aparecer por el campo que le queda a menos de cien metros de casa. «Voy también a los partidos de las categorías inferiores. O a los entrenamientos del primer equipo. Sin ir más lejos, los otros días me pasé y después me quedé de charla hasta las doce de la noche», admite.

Al fin y cabo, tiene pocas motivaciones más que el fútbol y la familia, que entiende su pasión. Y el hecho de que sus obligaciones como técnico de mantenimiento del Ayuntamiento de Huétor Vega le tengan sólo ocupado en jornada matinal le hacen recordar que los días tiene tardes que poder dedicar al equipo que consagró su progresión de 'novillero' a maestro. Con el que abrió la puerta grande y pudo salir a hombros mucho antes de plantearse ejercer como maletilla.