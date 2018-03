Voleibol Un magisterio a nivel continental 'Tico' se presta a asistir en presencia de Elisenda Herms en el partido de Champions entre el CDU y el Panathinaikos del Palacio. / Ramón L. Pérez El equipo femenino del Universidad llegó a competir cinco veces en Europa | Bajo la dirección de Ureña, Pérez y Valadés entró en liza en la Recopa, en la Liga de Campeones y en la Copa Challenge SERGIO YEPES GRANADA Sábado, 31 marzo 2018, 00:27

Que la sección de voleibol del CD Universidad no pueda pasar en la actualidad de dignificar la austera apuesta por la cantera a la que se vio abocada en 2008 por decreto del entonces rector Francisco González Lodeiro sigue siendo terreno fértil para evocar que cosechó grandes resultados cuando previamente se atuvo a planteamientos profesionales. Especialmente, en el caso del equipo femenino, que incluso llegó a impartir magisterio a nivel continental como fruto a su excelente rendimiento en el plano nacional. Así, el haberse tratado del finalista en 1997, 1998 y 1999 de la competición de la Copa de la Reina le permitió participar en hasta tres ediciones de la Recopa -con presencia en una Final Four incluida- mientras que serlo en 2000 le abrió las puertas de la mismísima Liga de Campeones. Pero es que aparte, el haber saldado el curso 2000/01 con su segundo subcampeonato en la Superliga española -otro gran mérito porque las apuestas económicas no fueron desmesuradas- le hizo disfrutar además de la Copa CEV, ahora conocida como Challenge. Sin duda, todo un orgullo para la entidad que así 'sacó partido' al gran trabajo de los presidentes José Huertas y Manolo Conde o de los técnicos Aurelio Ureña, José Miguel Pérez y David Valadés. Pero sobre todo, de un excelente ramillete de jugadoras entre las que se encumbró la colocadora granadina Inmaculada González 'Tico,' presente en las cinco incursiones por Europa.

La primera de las cuatro veces en las que el hoy competidor de Superliga B aprovechó que Marichal Tenerife -su verdugo en Copa- le dejaba el paso libre en la Recopa por tener que actuar en la Liga de Campeones fue en la campaña 1997/98, que el CDU saldó con su primera segunda plaza en la principal competición doméstica. Bajo la dirección de Ureña, se estrenó en la 'Cup Winners Women' el 14 de enero de 1998, que es cuando perdió ante las francesas de Cannes (0-3) el primero de los siete partidos de la Liga regular que era clasificatoria para las semifinales. Con posterioridad, las granadinas cedieron también ante Bratislava de Eslovaquia (0-3, 21/01/1998), Berlín de Alemania (3-1, 28/01/1998), Cherkasy de Ucrania (0-3, 04/02/1998), Amstelveen de Holanda (3-2, 12/12/1998) y Pitesti rumano (3-1, 24/02/1998), por lo que la única victoria cosechada contra Besiktas de Turquía 3-1, (18/02/1998) sólo le alcanzó para acabar en la penúltima, y condenatoria, plaza del grupo B.

Sin duda, en el gran hito que representó la primera singladura europea del CDU había estado condicionado por la inexperiencia, mientras que en la segunda, en la que sí que tuvo que disputar la fase previa, sería clave el factor anotador. El 29 de noviembre de 1998 el equipo ya dirigido por José Miguel Pérez ganó a Vrilissia por 3-1, que fue el marcador con el que se impusieron las griegas el 5 de diciembre de 1998 para alcanzar los octavos por hacer más puntos a domicilio. Aquel curso 1998/99 el 'Uni' acabaría tercero en la Superliga y en el siguiente, saldado igualmente, volvería a Europa. Pero ya para bordarlo.

Final a Cuatro

Y es que en lo que fue su tercera Recopa consecutiva, también bajo los dictados de Pérez, acabó en la cuarta plaza tras alcanzar la Final Four de Perugia (Italia). Previamente, había saldado su concurso en la fase de grupos con una segunda plaza por las victorias ante Bacau de Rumanía (3-0, 25/01/2000), Koniz de Suiza (3-2, 02/02/2000), Koper de Eslovenia (1-3, 09/02/2000), Zilina de Eslovaquia (3-0, 15/02/2000) y Clamart de Francia (0-3, 22/02/2000) y las derrotas previas contra Enka Estambul (1-3, 11/01/2000) y Castela de Croacia (3-1, 20/01/2000). Un par de varapalos que no hicieron presagiar que el 'Uni' llegaría a la gran cumbre transalpina: un tremendo honor que disfrutó sin presión. En semifinales cayó ante el anfitrión, y a la postre vencedor, por el mismo 3-0 que encajaría en la final de consolación ante el propio Enka. Una ligera decepción que, sin embargo, fue también la antesala de otro gran 'pelotazo' del CDU.

De un acontecimiento sonado que condujo al 'Uni' al Palacio de Los Deportes. En la campaña 2000/01 lo que disputó fue la Liga de Campeones -a la que accedían campeones de Liga y de Copa o finalistas- y el Pabellón de Fuentenueva se antojaba pequeño. Eso sí, el cambio no fue determinante. Las chicas que estaban al cargo nuevamente de Ureña registraron ante su afición dos derrotas -ante Eczacibasi Estambul (0-3, 12/12/2000) y Munster alemán (1-3, 19/12/2000)- y un triunfo: frente a Panathinakos (3-2, 23/01/2001). Y como visitantes, cayeron ante las helenas (3-0, 6/12/2000) y las otomanas (3-0, 17/01/2001), mientras que ganaron a las germanas (2-3, 09/01/2001). Y así no pudieron pasar de ser terceras del grupo C y quedaron a las puertas de los octavos.

Por si fuera poco, las granadinas fueron segundas en la Superliga de la campaña 2000/01. Y eso les permitió jugar en la 2001/02 la Challenge, donde alcanzaron los octavos con David Valadés en la banqueta. Para ello, tuvieron que arrasar en el grupo cinco de la fase clasificatoria, en la que se impusieron al Raanana israelí (3-0, 07/12/2001), al Walfer holandés (0-3, 08/12/01) y al Feldkirch austriaco (3-1, 09/12/2001). Un camino de rosas al que finalmente le surgió la espina del Dam La Rochette, con el que perdió en Francia (3-2, 09/01/2001) y también en Fuentenueva (1-3, 16/01/2002).