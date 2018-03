Atletismo Laura Bueno cae en primera ronda del Mundial de Birmingham Laura Bueno, en una imagen de archivo. / Alfredo Aguilar La granadina cuajó aún así una buena carrera en su estreno mundialista JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Viernes, 2 marzo 2018, 13:56

La atleta granadina Laura Bueno se ha quedado a las puertas de las semifinales del Mundial de Birmingham de pista cubierta. Su estreno en un campeonato del mundo ha sido correcto al quedar quinta en su serie de primera ronda en 400 metros con una marca de 53.66, lejos de su mejor registro. Acudía a la cita con la intención principal de mejorar marca.

Bueno lo ha tenido muy complicado desde el principio al partir con la peor marca de la serie y salir por la calle 1, la peor de todas. Se colocó quinta muy rápido, con mucha zancada, pero no pudo adentrarse en el grupo de cuatro atletas en cabeza. La granadina ha declarado a los medios de comunicación que «por la calle 1 es complicado correr, es destrucción, cuesta mucho en curvas cerradas». «Había buen nivel, me he intentado pegar a ellas. Lo he dado todo y me voy con buenas sensaciones, he disfrutado el campeonato», se despide Laura Bueno. Su mera participación ya suponía un gran logro.