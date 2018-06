Atletismo Laura Bueno gana en Andújar con la mejor marca española del año José Carlos González La atleta del Valencia Esports fue la más destacado entre los granadinos JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Sábado, 2 junio 2018, 13:38

La atleta granadina Laura Bueno ganó el viernes la prueba de 400 metros en el Meeting Internacional de Andújar con un registro de 52.85, la mejor marca española del año y la segunda mejor de toda su vida. La del Valencia Esports fue la más destacada entre los atletas granadinos que compitieron en este encuentro con una carrera muy emocionante.

«Fue una carrera bastante complicada, me lo pusieron difícil hasta el último momento. Tenía buenas rivales con la keniata Maximila Imali y la ucraniana Tetana Melnyk aunque me tocó una buena calle y las tuve de referencia», afirma Bueno. «Salí controlando a Melnyk porque se me escapó, dosifiqué las fuerzas y al final en la última recta hice el cambio y entré a la par de Imali. Eché un poco cuerpo y entré yo en la foto finish», describe.

«Quería bajar de esos 53 segundos y al final salió, una pena que no pudiese ser la mínima europea que es de 52.80, a ver si en el Meeting de Huelva se pueden arañar esas décimas«, sentencia, contenta, Laura Bueno. Además de la del Valencia Esports destacaron el cuarto puesto de Claudia Estévez (Playas de Castellón) en el 5.000 con una marca de 16:31.60 y Alejandro Estévez (CA Fent Cami Mislata) al ser sexto en la final de 800 metros con 1:49.37. Ben Amar (Ciudad de Motril) fue tercero en la Serie B del 800 con 1:51.89.

El también granadino Pablo Sánchez, del Unicaja, se mostró satisfecho con su décimo puesto en el 1.500 con un crono de 3:46.39 tras atravesar un virus. «No me encontré en la carrera y demasiado bien corrí para como estaba, creo que estoy bastante en forma ya que hice 3:44 la semana pasada», afirma. Asistirá hoy como liebre al Meeting que lleva el nombre de su padre Paco Sánchez Vargas como liebre en las pruebas de 800 y 1.500 metros. Quedó tras él por dos puestos Ignacio Fontes, del Playas de Castellón.