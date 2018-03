Balonmano Juan 23 y Padul deben fijar de mutuo acuerdo reanudar el partido suspendido por lluvia El club capitalino se quejó por el trato recibido por el coordinador del equipo rival CÉSAR GUISADO GRANADA Viernes, 16 marzo 2018, 02:11

Juan 23 y Padul, equipos ambos de la categoría alevín femenina, tendrán que fijar de mutuo acuerdo la reanudación del encuentro que se suspendió el pasado viernes de forma preventiva en el Zaidín por una lluvia que finalmente no cayó. El club de la capital intentó a través de varios cauces la celebración del encuentro adelantando el horario y avisando que la situación en Granada no era de lluvia, no consiguiendo modificar la decisión previa, a través de la delegación en Granada de la Federación Andaluza de Balonmano ni en contacto con el coordinador del equipo paduleño.

En este sentido, el club capitalino se quejó por el trato recibido por el coordinador del equipo rival, como reflejó IDEAL en su edición del pasado lunes, aunque cabe matizar que el coordinador en cuestión mantenía una conversación ejerciendo cargo de técnico de un club en concreto y no como director técnico en la Federación Andaluza de Balonmano, rol que también ejerce de forma paralela.