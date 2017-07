MÁS DEPORTES Jorge Abarca corona su reto más duro en la Plaza del Obradoiro Jorge Abarca, en Santiago. / IDEAL C. GUISADO Granada Sábado, 1 julio 2017, 02:25

Las fuerzas no le permitieron realizar los últimos 30 kilómetros y las lágrimas invadieron las palabras que ofrecía cada día a través de Facebook a todo el que le insuflaba ánimos desde la lejanía. Después de trece etapas agotadoras hasta la extenuación, sus piernas le dijeron al corazón que necesitaban descansar, aunque nadie le impidió entrar a Santiago montado en su bicicleta adaptada en un último esfuerzo.

Jorge Abarca se ha dejado el alma y parte de su salud en un reto que va mucho más allá de una meta o una cantidad. Se propuso recorrer el Camino Francés y a través de una campaña solidaria reunir diez mil euros para donarlos al Proyecto Mine, iniciativa internacional que investiga sobre la ELA a través del estudio del cromosoma de miles de pacientes y personas sin afección.

No es el gesto, sino la comunicación. Este granadino ha enseñado a todos sus vecinos, a sus amigos y quienes aún no lo conocen qué es la ELA y por qué a día de hoy no se conoce una cura, un remedio para evitar su letal tasa de mortalidad.

Antes de su salida, el pasado 15 de junio, la bolsa solidaria de Jorge rondaba los ocho mil euros. Los trabajadores de IDEAL quisieron sumarse a la iniciativa y dieron un impulso a esta campaña a través de un donativo que sumó para que el jueves el reto de Jorge Abarca llegara a superar los diez mil euros.

Cada kilómetro recorrido por Jorge y su grupo de amigos ha podido ser apadrinado por cinco euros. Un gesto simbólico para el que dice será el último reto, porque las fuerzas se agotan. Sin embargo, quienes conocen a este luchador, a este titán de la bici, esperan con ilusión su próximo desafío. Porque como dice el propio Abarca, «lo hacemos, ¡porque estamos vivos!»