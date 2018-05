Fútbol Sala El Jaén Paraíso Interior confía en rozar el lleno el lunes en el Palacio de Deportes En las primeras horas se formaron colas en las taquillas del Palacio de Deportes. / JAÉN FS En el primer día se formaron colas para adquirir algunas de las 6.800 entradas que se han puesto la venta para el partido del próximo lunes JULIO PIÑERO GRANADA Sábado, 26 mayo 2018, 01:51

Las entradas para presenciar el partido entre el Jaén Paraíso Interior y el Movistar Inter del próximo lunes se pusieron ayer por la tarde a la venta en las taquillas del Palacio de los Deportes de Granada. Durante las primeras horas se formaron colas para adquirir localidades. La expectación es elevada para asistir en vivo a un encuentro que reunirá a algunos de los mejores jugadores del mundo, como el portugués Ricardinho, componente de la plantilla del equipo madrileño.

Desde la entidad jienense son optimistas y creen que «podemos rozar el lleno», según se apuntó por parte de fuentes autorizadas. Se han puesto a la venta un total de 6.800 entradas. Las tres primeras filas no se podrán utilizar y eso hace que se haya reducido un poco el aforo habilitado para el público.

Desde Jaén se calcula que podrían llegar cerca de 2.000 personas para arropar a su equipo en el segundo partido del 'play off' de la semifinal por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. No ayuda que el partido se juegue un lunes por la noche, al ser laborable al día siguiente, pero aún así los aficionados del Jaén Paraíso Interior harán un esfuerzo para no dejar solo a su equipo.

Las taquillas de Palacio de Deportes estarán abiertas hoy de 10.00 a 21.00 horas y mañana domingo de 10.00 a 13.00 horas. El lunes desde las 10.00 hasta la hora de inicio del partido, fijado para las 21.30 horas. Para el público en general tienen un precio de 10 euros.

Los aficionados al fútbol sala en Granada quieren aprovechar la ocasión para presenciar uno de los mejores encuentros que se pueden presenciar hoy en día a nivel europeo y mundial. Van a medirse el actual campeón de Europa y el último ganador de la Copa de España. Los dos equipos aspiran ahora al título liguero y parte de su destino se lo van a jugar el próximo lunes en el Palacio de los Deportes. Eso hace que este duelo haya despertado una gran expectación.

Entrenadores y gente vinculada al fútbol sala están contentos con el hecho de que este partido se vaya a celebrar en la instalación granadina, aunque también reclaman que se aumenten los apoyos institucionales y de empresas privadas para que algún equipo de la provincia, como en este caso es el Sima Peligros, obtenga más facilidades para estar algún día en la élite. Uno de los que lo ha pedido a través de la redes sociales es el técnico granadino Miguel Rodrigo, seleccionador de Vietnam.