Los granadinos Laura Bueno, Arián Téllez y Dani Rodríguez triunfan lejos del tartán nazarí

Los velocistas granadinos triunfan lejos de las fronteras provinciales. La escasez de clubes de élite en Granada con el presupuesto necesario obliga a los talentos de la tierra a competir fuera, así se forman, desarrollan, potencian sus cualidades y rápidamente se observan sus progresos. A pasos agigantados Laura Bueno, Arián Téllez y Daniel Rodríguez se han instalado en el profesionalismo nacional. Ya no sólo por pertenecer al Valencia Esports, en el caso de la fémina, y al Playas de Castellón, donde está enrolados los chicos, clubes consolidados en España. El futuro es suyo pero también el presente.

Arián Téllez, Laura Bueno y Dani Rodríguez han repetido éxitos nacionales al inicio de la temporada de 2018. Volvieron a caer medallas en el Campeonato de España de pista cubierta. Los tres subieron al podio. Bueno y Olmos Téllez con el oro en las pruebas de 400 y 60 metros, respectivamente, mientras que Rodríguez consiguió la plata en los 200. Para Bueno, incluye el premio de la mínima que le llevará al Mundial de Birmingham en medio mes.

Arián explica que competir para un club de fuera «es algo muy recurrente en todos los atletas que alcanzamos un cierto nivel, porque en Granada no hay un gran club que pueda participar en una liga nacional o que nos pueda ayudar económicamente, pues le dedicamos mucho tiempo, como hacen los grandes clubes, como el Valencia de Laura o el Playas de Castellón de Daniel y mío». Reconoce que «a todos nos encantaría poder estar en un club de Granada y representar a nuestra provincia a nivel nacional, pero por una serie de circunstancias no podemos. Ojalá en el futuro exista un club así porque sería de gran categoría».

No le falta razón vistos los resultados. Dani Rodríguez mantiene el mismo discurso. «Por ahora es lo que hay», asegura. «Es una pena que en Granada, con los atletas que hay, no pueda tener un club a nivel nacional. Al no haber clubes de gran nivel, por así decirlo, nos vemos obligados a buscar equipos fuera, ya que pagan todos los viajes, pagan premios y a la vez te permiten competir más veces y con gente de nivel, como por ejemplo en la final de la Liga de División de Honor o la Copa del Rey», relata el corredor granadino. «Tanto a mí como a otros atletas de aquí nos gustaría poder contar algún día con un club de Granada, sería de mucho nivel y perfecto para nosotros», añade convencido.

Sobre los últimos resultados cosechados, Laura Bueno recuerda de la carrera que le dio el oro que «quería coger calle libre primera para que no hubiese ningún tipo de roce ni nada que me pudiera entorpecer. Me encontré bastante fuerte en la primera vuelta y quise seguir el ritmo sin pinchar y ya en la última curva me exprimí al máximo. En la recta final estaba viendo en el marcador que estaba haciendo un 'tiempazo' y fue cuando metí el cuerpo. Después vi mi marca personal, que también me da para ir a Birmingham (al Mundial). No me lo creía».

No ha sido fácil el camino porque «he pasado una lesión», pero ahora, con la moral por las nubes, «toca entrenar estas dos semanas, seguir preparándome para la cita y si es posible hacer un buen papel con la selección e intentar bajar esa marca de 53.10». El Mundial espera a la atleta granadina, que aspira a seguir haciendo historia.