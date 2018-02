Más deportes Los granadinos triunfan en el campeonato de España de atletismo Laura Bueno, feliz tras su triunfo. / EFE Laura Bueno y Arián Olmos se colgaron el oro en sus distancias JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Domingo, 18 febrero 2018, 14:47

Los atletas granadinos pueden estar satisfechos con su rendimiento en el campeonato de España de pista cubierta que se ha celebrado este fin de semana en Valencia. Laura Bueno (Valencia Esports) y Arián Olmos (Playas de Castellón) vuelven a Granada con una medalla de oro en sus disciplinas de 400 y 60 metros, respectivamente, y Dani Rodríguez ha sido subcampeón de España en los 200 metros.

Laura Bueno ha ganado en la final a su rival Aauri Lorena Bokesa (Nike Running), quien había mejorado su tiempo de 54.56 en la semifinal de ayer. La granadina se había propuesto superar su mejor marca personal de 53.38 y lo ha conseguido esta mañana en la final con su 53.10 que la lleva al Mundial de Birmingham que se celebra en dos semanas.

Arián Olmos también se llevó la final de 60 metros con una marca de 6.73. El de Playas de Castellón ganó en un final de infarto, igualadísimo, y vuelve a ganar una medalla nacional. El también granadino Javier Martín (Surco Aventura) ha sido quinto con 6.835. El compañero de equipo de Olmos, Dani Rodríguez, se ha colgado una plata en la final de 200 metros con una marca de 21.09 sólo superada por Óscar Husillos en 20.69, quien ayer batió el récord de España que tenía Bruno Hortelano. No pudo acceder a la final Carlos Bailón, quien fue sexto en la segunda semifinal.

Irene Ocete (Ría Ferrol - C. Arenal) ha sido séptima en la final de 60 metros vallas con una marca de 8.63 en una prueba que ganó Caridad Jerez en 8.35. David Jiménez (Playas de Castellón) fue cuarto ayer en la segunda semifinal de 400 metros y no se clasificó para la final y Alejandro Estévez (CA Fent Cami Mislata) cometió un error ante Álvaro Olmos que lo dejó fuera de la final. Ignacio Fontes no tuvo suerte y se quedó ayer a las puertas de la final de 1.500 metros. Pablo Sánchez (Unicaja Atletismo) corrió ayer la final del 3.000 y fue duodécimo en una de las dos grandes victorias de Mechaal.