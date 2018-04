Ciclismo Granadinos sin miedo al sufrimiento del desierto De izquierda a derecha, Aquilino Varo, Pablo Aravaca, Alejandro Megías, Alfredo Espelt, Paco Barranco, Wenceslao Megías, Ramón Romero, Antonio Estella y Sergio Zafra. / J. I. C. Once aventureros de la provincia ponen rumbo hoy hacia una nueva edición de la extrema Titan Desert JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Viernes, 27 abril 2018, 18:27

Los desafíos extremos miden la capacidad de resistencia de uno, su fortaleza física y mental. Once granadinos parten hoy hacia la 13ª edición de la GAES Titan Desert para comprobar cuánto sufrimiento son capaces de soportar y vencer, pero también de disfrutar. Seis etapas por el desierto marroquí del 29 de abril al 4 de mayo que para unos supone un reto vital con el que quizás despedirse de competiciones tan exigentes y para otros es una adicción a la que siempre vuelven.

Entre los últimos se encuentra el trío de granadinos que forman Paco Barranco y los hermanos Alfredo y Ramón Espelt, para quienes este evento significa «un punto de encuentro entre tres amigos, la reunión en la que pensamos durante todo el año», en palabras del primero. Ramón ha competido en todas las ediciones de la Titan Desert, mientras que su amigo Paco y su hermano Alfredo sólo se han perdido una. Forman el equipo Semar D'Platos. Les acompañarán los de Förch, formado por Ramón Romero, Antonio Estella, Pablo Aravaca y Wenceslao y Alejandro Megías, que ya la disputaron en 2011. De este equipo se cayó finalmente Jaime Martínez, por trabajo. También acudirán los granadinos Aquilino Varo, Sergio Zafra en el equipo Caixabank, Eduardo Rodríguez y Jesús García.

El caso más particular es el de los tres amigos. Paco Barranco, que va a cumplir 61 años, inauguró en la pasada edición su categoría y la ganó. Este año se ha propuesto saborear cada etapa. «De lo único que me arrepiento es de no haberme detenido en algún paraje para contemplarlo, no puedes ir con la cabeza metida en el manillar», se dice. «No sé qué tiene el desierto pero siempre lo echo de menos», admite Barranco, que ha visto crecer la carrera de los cien primeros a los 600 actuales y que llegó a perderse durante una hora, entre lágrimas.

Alfredo, el más joven y 'becario' del equipo a sus 53 años, advierte que «es muy difícil que no te pase algo porque son muchos kilómetros y muchos días, el peligro es distraerse y caerse». «Nunca he visto a alguien que se haya caído y nadie le haya ayudado», remarca quien un año acabó «con las zapatillas liadas en cinta americana».

Wenceslao y Alejandro Megías repiten la aventura que ya completaron en 2011. Esta vez con el equipo Förch, formado por cinco amigos y con patrocinio gracias a una noticia en IDEAL. «Qué mejor que hacerla con ellos. Allí te pueden pasar muchas cosas, pero me gustaría entrar entre los cincuenta o cien primeros», afirma Wenceslao. Alejandro, que cada año suele encarar un reto al estilo de ultra trail o Ironman, vuelve a «una experiencia chula, un reto potente que me gustó mucho, aunque para estas cosas uno nunca está preparado», reconoce con una sonrisa. Espera haber aprendido la lección de la diarrea que sufrió.

Retos personales

Si ambos repiten es por la insistencia de su amigo Antonio Estella, que piensa dedicar la prueba a su mujer tras un año aguantando su exhaustiva preparación. «Una carrera como la Titan Desert tiene mucho de esfuerzo personal, superación y meditación, de estar con uno mismo y enfrentarte a las adversidades. Es lo que me llama», explica.

Completan el equipo Ramón Romero y Pablo Aravaca. Para el primero «es un reto personal: el 1 de noviembre, cuando empecé a prepararme, pesaba 87 kilos y ahora 64. Quería poder competir en carreras». «Al desierto le tengo más respeto que miedo», asegura, algo preocupado. Aravaca, por su parte, le ha prometido a su mujer que esta será la última tras varios triatlones. «Será un buen colofón si termino bien aunque luego al mes estás mirando la siguiente carrera...», sugiere.

El mecánico Sergio Zafra acude seleccionado por el equipo Caixabank, con dos mujeres entre sus nueve integrantes. «Mi motivación es acabarla y ayudar todo lo que pueda a mis compañeros, el desierto será algo nuevo para mí», cuenta. Quien irá por su cuenta es Aquilino Varo, tras un año entero ahorrando para pagar la cara inscripción. «He sido muy aventurero desde que me fui a la 'mili' como voluntario a la Brigada Paracaidista. Vi la Titan Desert y me dije que tenía que ponerme este reto a mis 52 años», relata con ambición en la mirada. Once granadinos dispuestos a sufrir con soledad y arena como acompañantes.