Un granadino sobre la cima del futbolín

JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Jueves, 1 febrero 2018, 21:01

Pedro Gómez es granadino y a sus 19 años puede decir que es campeón del mundo, de Europa, España y Andalucía al futbolín, un universo desconocido y a menudo ignorado como un simple juego pero que cada vez se encuentra más profesionalizado como una práctica deportiva más. No se debería atender con altanería a eventos que reúnen a cientos de parejas con premios de hasta 3.000 euros al ganador y consideraciones con los setenta primeros clasificados. De entre todos los competidores, muy conocidos entre ellos mismos, los actuales reyes son Pedro Gómez y su compañero, el sevillano Toni Martos.

La familia de este granadino regentaba un bar cuando un comercial de una marca les ofreció instalar un futbolín en él. Accedieron y el joven Pedro, con entonces doce años, empezó a echarle horas junto a sus hermanos y sus amigos. «Me decían que se me daba muy bien, que tenía mucho talento. Y me animé a ir con quince años al campeonato nacional en Valladolid con un conocido acompañándome», rememora. Fue subcampeón, derrotado por una pareja que le triplicaba la edad, como todavía le pasa. Era el inicio de una senda victoriosa hasta su actual reinado tras ser campeón del mundo en Punta Umbría el pasado mes de junio y, antes, de Europa en Benidorm. Nadie le discute en el andaluz desde hace tres años.

Estos torneos tienen todos organización española. «Fuera se juega al futbolín de una pata, al de taco. Así se juega en Francia o en China, aunque sí es verdad que aquí han jugado franceses y chinos también, y les he ganado. Están abiertos a cualquier persona del mundo y acuden. A nosotros nos gusta esta clase de futbolín y no hemos salido, pero no nos importaría salir si se jugara como aquí», matiza Pedro, que tiene varios trofeos logrados en futbolines de distintas marcas. «Se nota la diferencia de una a otra: unos van más rápido, otros cansan más o a lo mejor hay más lesiones porque pesa más la barra», afirma.

Pedro Gómez corona la categoría Pro, la primera división de las cuatro que existen y en la que suelen competir alrededor de cuarenta parejas por torneo, más selectiva que en el resto. El nivel lo certifican diversos operadores repartidos por provincias. Granada tiene el suyo. «Se llega sacrificándote mucho, como en cualquier deporte, jugando todos los días en función de las cualidades de cada uno, según lo necesario. Yo me he pegado tres o cuatro años jugando tres o cuatro horas al día, sin perderme ningún campeonato y haciendo viajes de mil kilómetros, buscando al compañero con el que encajara del todo», desarrolla. «De mil personas llega una a Pro, yo he tenido esa suerte», aprecia.

Táctica y estudio

Pedro Gómez defiende que en el futbolín existe mucha táctica y método. «Estudiamos las jugadas, hay partidas en Youtube. Ven a qué lado tiro, si empiezo de más a menos. No se improvisa. Sé lo que tengo que decir al otro para ponerlo nervioso, se dan conversaciones y hay mucha tensión porque puede haber K.O. directo. Se puede pedir un árbitro a la mesa de control. La preparación física también es importante porque los campeonatos duran diez o doce horas», describe.

Para Pedro el futbolín ya no es un juego. «Me echo mis risas con mis amigos, aunque a veces no me dejan jugar, y me lo paso bien pero no lo veo como antes. Si juego contra gente con un nivel inferior, empeoro. En Granada no tengo con quien jugar, me voy a Sevilla. Llevo cuatro años viviendo y trabajando de esto, es mi día a día. Cada vez se mueve más dinero. Sólo gasto en mis caprichos, no da para una familia», reconoce. El granadino gana «ocho o nueve» de cada diez torneos en los que participa, llevándose premios generosos y ofreciendo exhibiciones por Andalucía. También trabaja haciendo publicidad de billares o dianas, gracias a su credibilidad.

Asegura que cada vez se juega mejor al futbolín. Intenta crear escuela en Granada como referente de un grupo de más de cincuenta personas, algunos destacados en la segunda categoría. «Recomiendo tomarlo en serio, no como un hobbie, y decidir una posición desde primera hora. Yo juego adelante. Luego, practicar y encontrar al mejor compañero», aconseja. En el futbolín, al ganador lo deciden factores como los nervios ante la presión o los reflejos, pero Pedro Gómez apunta al no rendirse nunca como su clave. Nadie lo verá apoyarse en los mangos.