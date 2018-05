Atletismo La granadina María Pérez logra la mejor posición española en el Mundial de China La granadina María Pérez, segunda de izquierda a derecha, junto al resto del equipo español. / IDEAL El júnior accitano José Manuel Pérez fue 11º en su prueba de los 10 kmy se clasifica para el próximo campeonato del mundo de Tampere JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Domingo, 6 mayo 2018, 01:14

Los atletas granadinos han logrado grandes resultados en el Mundial por equipos de marcha que se está disputando en Taicang (China). La granadina María Pérez, natural de Orce, completó la mejor actuación española en el Mundial al lograr la séptima posición con una mejor marca personal de 1:28:50 en la prueba de los 20 kilómetros marcha. También compitió otro alumno de Jacinto Garzón, el júnior José Manuel Pérez, que fue undécimo en los 10 kilómetros.

Con estos resultados, María Pérez se proclamó además tercera por equipos y se adjudicó el récord de España promesa. Se clasifica de esta forma para el campeonato de Europa de aire libre en agosto y para la Copa de Europa del próximo año.

«La carrera ha ido muy bien, al principio me he notado un poco pesada pero luego con los kilómetros me he visto en el grupo de cabeza. Vi que podía ir a más y he aguantado ahí hasta el kilómetro 10. Luego he aflojado porque el ritmo era exigente y finalmente he podido conseguir esa séptima plaza», describe María Pérez. «Estaba algo resfriada pero no se ha notado mucho, estoy muy contenta y tengo muchas ganas de llegar a España», admite.

Su entrenador, Jacinto Garzón, casi más eufórico que su alumna, calificó su actuación de «espectacular, una de las sensaciones del Mundial». «Ha estado resfriada esta semana y teníamos miedo pero ha reaccionado enormemente bien. Siendo la atleta más joven se ha puesto en el grupo de cabeza sin complejos e incluso ha escalado posiciones en los últimos cuatro kilómetros desde la novena posición. Es una de las jóvenes con más talento y futuro a nivel internacional», asegura Garzón.

También se mostró muy feliz por el rendimiento del júnior José Manuel Pérez. «Ha sido el mejor español en los 10km júnior a nivel individual y ha sido cuarto por equipos. Ha mostrado mucha confianza y se clasifica matemáticamente para el campeonato del mundo júnior que se celebrará en Tampere (Finlandia). Ha sido un día emocionante», concluía el preparador.

Alberto Amezcua

Para esta madrugada quedaba la actuación de otro granadino en competición y alumno de Garzón como Alberto Amezcua, en la prueba de 20 kilómetros marcha. «Va con un equipazo, una de las mejores generaciones de la marcha española en muchos años», define Garzón. El granadino completa un equipo formado por Miguel Ángel López, campeón del mundo; Álvaro Martín, tercero en la Copa del Mundo de 2014; Diego García, campeón del mundo júnior y de Europa sub 23 el pasado año; y Manuel Bermúdez, quinto de Europa sub 23.

«Es un equipo potente que va a luchar por puestos de podio», auguraba antes de la competición. «Sí será más duro a nivel individual, ya que además de Miguel Ángel López que ya tiene el pase restan tres plazas para el Europeo de Berlín, que es uno de los grandes objetivos de Alberto», remarcaba Jacinto Garzón.