Atletismo La gran fiesta del atletismo popular vuelve con la Industrial de Armilla Los corredores volverán a mostrar su entusiasmo por la competición popular en la salida como ya hicieron el año pasado. / FERMÍN RODRÍGUEZ El Gran Premio de Fondo Diputación de Granada celebra este año su XXXI edición con el objetivo de superar los 1.000 inscritos en cada prueba JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Sábado, 3 febrero 2018, 02:22

Los aficionados al atletismo en la provincia ya calientan motores para retomar una nueva edición del Gran Premio de Fondo Diputación, el circuito más emblemático de la provincia que en 2018 celebra su XXXI edición. La competición regresa mañana a partir de las 11 horas en Armilla con su mítica prueba de La Industrial como inauguración. La Diputación de Granada corre con la organización junto con los municipios que son sede, en esta ocasión y por orden: Armilla, Albolote, Loja, Baza, Alhama de Granada, Salobreña, Órgiva, Huétor Tájar, Dúrcal, Huéscar, Gójar, Guadix, Almuñécar, Salar y Santa Fe. El circuito volverá a contar con el patrocinio principal de Cruzcampo-Heineken y la colaboración de la Federación Andaluza entre otros.

En la presentación oficial que tuvo lugar ayer con todas las autoridades competentes se señaló como principal particularidad el hecho de permitir la convivencia entre corredores aficionados y atletas federados. También se apuntó como objetivo principal al ambicioso reto de superar los 18.000 inscritos entre las quince pruebas que constituyen el circuito, a más de mil por prueba. Desde el 10 de enero en que se abrieron las inscripciones ya se han superado los 1.300 inscritos, de los que 250 son mujeres. Una de las novedades de este año es que los atletas pueden formalizar la inscripción en la nueva página web www.gpfgranada.es y que recibirán un SMS con su tiempo de carrera al acabar.

El paduleño Manuel Santiago, ganador del circuito el año pasado con mucha superioridad, volverá a ser favorito para hacerse con el circuito siempre que decida completarlo, algo que todavía no tiene decidido aunque sí lo iniciará mañana. El atleta, que representa al club Olimpo en esta competición, no participará en aquellas carreras que coincidan con otras fechas más ambiciosas de su calendario personal. En principio cuenta como adversario principal con Francisco Javier Parejo, corredor y presidente del club Bikila. Varios escalones por debajo de ellos se sitúan Iván Álvarez y Emilio Almagro del Clínicas Polisalud, toda vez que su compañero Esteban Milena y Juan Pérez del Bikila no parecen aspirar a disputarlo.

En la clasificación femenina volverá a repetirse el igualadísimo duelo entre Zhor El Amrani (Maracena) y Mariola Díez Santaella (Cueva de Nerja), que el año pasado se llevó la de Montefrío en un desempate que premió su participación en un mayor número de pruebas. Esta decisión es buena muestra del ánimo principal del circuito: sobre la mera competición prima la constancia. También volverá a asomarse en alguna prueba la danesa Jessica Draskau Petersson, residente en Alhama y en plena preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Una posible sorpresa es la de Keila Fernández del Clínicas Polisalud.

Recorrido novedoso

La prueba de la Industrial mañana en Armilla presentará novedades desde un recorrido que se podría calificar de 'invertido' con respecto a anteriores ediciones para ajustarse, entre otras razones, al Metro. La celebración de la prueba podría peligrar por las condiciones climatológicas, con la lluvia, el frío y la nieve que podrían forzar la suspensión. La salida, si nada se torciera, tendrá lugar a las 11 horas desde el Complejo Deportivo Rafael Machado Villar y más de la mitad del recorrido (5,5 kilómetros de 10) se desarrollará por el interior de la Base Aérea, en línea recta. La prueba presenta un perfil teóricamente llano pero con muchísimos altibajos algo rompepiernas.

Está prevista la participación de más de 1.600 corredores. Quienes no se hayan inscrito y quieran participar pueden obtener en el mismo lugar de la prueba un dorsal de la Asociación Española contra el Cáncer hasta una hora antes del inicio por 10 euros destinados a este fin.