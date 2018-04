«Ha sido una gran experiencia», afirma Carballés

Roberto Carballés salió de la pista con la cabeza alta. «He empezado bien, con el 'break' a mi favor y un 2-0 pero lástima de las dos dobles faltas que hice luego tan tontas. Me voy satisfecho, ha sido una gran experiencia y un buen torneo, estoy compitiendo a alto nivel y espero mantenerme y consolidarme en el circuito». Nadal, en cambio, no estaba alegre. Comentó sobre el jugador granadino que «Robert ha hecho un buen partido, sin apenas errores, intenso. Siendo el rival de menor ránking, ha sido el partido más complicado de los siete últimos, no jugué bien pero había que sacarlo adelante».

