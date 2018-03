Baloncesto El gigante que hizo la luz El ex del CB Granada Joe Ingles se gasta diez mil dólares en unas gafas especiales para que un pequeño fan pueda ver SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 30 marzo 2018, 00:58

Que el CB Granada militara durante doce de sus dieciséis años de existencia en la Liga ACB no sólo se debió al apoyo incondicional de la ciudad o el acierto de quienes compusieron sus direcciones. Fue posible también merced a la calidad y profesionalidad de un nutrido grupo de jugadores que supieron responder a las expectativas, con independencia de que percibieran sus emolumentos con mayor o menor regularidad y en base al buen talante del que hacían gala. Y siguen haciendo. Tal es el caso del alero Joe Ingles (02/10/87).

En su cuarta temporada en los Jazz de Utah de la NBA –en el que no para de acumular registros positivos– el australiano ha vuelto a refrendar que su humanidad va mucho allá de sus doscientos tres centímetros de estatura. De hecho ha estado dispuesto a desembolsar de su bolsillo los cerca de 10.000 dólares –al cambio, 8.000 euros– que costaban unas gafas con tecnología especial para facilitar la visión de un niño de sólo ocho años que es casi invidente, legalmente ciego. Y aunque quienes lo conocen aseguran que no buscaba protagonismo, la noticia ha terminado dando la vuelta al mundo. El gigante que hizo la luz.

Las primeras referencias de Ingles en Granada saltaron en el ecuador del verano de 2009. Al poco de que disputara con los Golden State Warriors la Summer League celebrada en Las Vegas –que es donde fue seguido por el exdirector general nazarí Julián Aranda– y en vísperas de que se celebrara la décimo novena edición del Campeonato de Oceanía, en el que se acabaría colgando la presea de plata. Le había tentado también el Bancatercas Teramo italiano, pero lo cierto es que el 30 de julio posterior el club, que había pasado a presidir Ramiro Pérez de la Blanca, pudo anunciar su contratación por dos temporadas. El hecho causó sensación porque ya por entonces este versátil jugador de hábil muñeca zurda y más que aceptable manejo del balón presumía de haber representado a su selección en los Juegos de Beijing.

En compañía de jugadores como el base Nico Gianella, el escolta Jon Stefansson, el alero Jimmie Hunter o los pívots Pablo Aguilar, Richard Hendrix o Jesús Fernández, Ingles, que no ocupó plaza de extracomunitario por tener pasaporte inglés, promedió 11 puntos, 4 rebotes y 2,6 asistencias en los 29 minutos de que disfrutó por término medio en sus 34 partidos. No sólo contribuyó a que el ‘Cebé’ consiguiera saldar la campaña 2009/10 con una histórica décima plaza –la mejor de su palmarés– sino que equipos de reconocido prestigio internacional se fijaron en él. El FC Barcelona ya lo quiso firmar en julio de 2010 pero no fue hasta el 15 de noviembre cuando formalizó su traspaso. Fue a cambio «de 400.000 euros» –dijo el propio Aranda– pero la entidad nazarí –con quien disputaría otros siete choques más en aquella campaña 2010/11– nunca llegó a cobrarlos porque «fueron embargados por la Agencia Tributaria». Mientras, Ingles comenzaba a abrillantar verdaderamente su historial. Con la escuadra catalana conquistó un par de títulos de Liga (2010/11 y 2011/12), uno de la Copa del Rey (2010/11) y otro de la Supercopa (2011/12). Con el Maccabi de Tel Aviv ganaría también la principal competición doméstica israelí y la Euroliga (2013/14).

Cuantiosos logros, en definitiva, que lo llevaron a la NBA. Los Clippers de Los Ángeles lo firmaron el 30 de septiembre de 2014 y lo ‘cortaron’ el 25 de octubre. Y al ‘rebote’ estuvo Utah, que es donde firmó sólo dos días después y demostró inicialmente que es grande como jugador. Porque si bien en el curso 2016/17 se convirtió en el tercer ‘cañonero’ del campeonato con mejor porcentaje de acierto en lanzamientos triples (44,1%), este pasado 18 de marzo anotó su 179 intento desde la línea de 6,75 metros y así marcó un hito en la historia de los Jazz. Sin duda, un enorme mérito que precedió a otra importante exhibición de magnitud, pero en el plano personal. Gracias a su generosidad un pequeño, de nombre Landon Carter, pudo presenciar por primera vez en su vida un partido de baloncesto en directo con absoluta nitidez.

A consecuencia de padecer aniridia, una enfermedad ocular poco frecuente que se interpreta como falta de iris, este seguidor de los Utah vino percibiendo desde que nació imágenes borrosas de todo lo que estuviera situado a quince centímetros de su ángulo de visión. Siempre se había tenido que conformar con seguir a su equipo favorito acercándose más de lo debido a la pantalla de tele mientras esperaba referencias telefónicas de su padre.

La perspectiva comenzó a cambiarle en abril del año pasado, cuando los Utah comenzaron a poner gafas con tecnología eSight en disposición de los aficionados como él. Esto es, dispositivos que graban vídeos en alta definición y son traducidos mediante algoritmos para ser finalmente proyectados de forma clara en minipantallas OLED.

Aquellas lentes había que devolverlas. Y eso es algo ante lo que reaccionó el exjugador del CB Granada, para quien el dinero no es tan importante desde que en julio renovara por cuatro temporadas a razón de trece millones de dólares por cada una. Ingles celebró el haber dejado de percibir un salario anual de ‘únicamente’ 2,1 reuniéndose con el crío y la familia para hacer entrega de los anteojos que saltaron a la fama en el choque que los Utah vencieron con autoridad a los Phoenix Suns.

«Lo he podido ver. Joe es un fantástico tirador. Es lo que más me gusta de él», dijo emocionado después de haber sido situado en primera fila del Vivint Smart Home Arena. El teatro de los sueños donde ya había conmovido a un gigante. «Landon es sólo un niño normal que quiere jugar con el resto o sentarse en la parte trasera de la clase. Poder mirar a los amigos o ver a los árboles significa mucho para él», zanjó el benefactor.