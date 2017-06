Fisher y De la Fuente dominan la Límite Las rampas del Purche hicieron estragos entre los participantes. / A. M. G. Ginés Navarro y Dorota Radomanska se imponen en la distancia corta, la de 92 kilómetros de ruta ALEJANDRO MOLINA Sierra nevada Domingo, 25 junio 2017, 16:10

Las marchas cicloturistas no son competitivas, pero hablar de los tiempos marcados ayer en la Sierra Nevada Límite es obligatorio. A pesar de ser una de las pruebas más duras del calendario nacional, la malagueña Natalia Fisher (Club 12 Horas Trek Puerto) mejoró en casi una hora el tiempo de la primera clasificada del año pasado en la modalidad de 180 kilómetros. En 2016 Carmen Campaña hizo el mismo recorrido en siete horas y cuarenta y siete minutos. Ayer Natalia Fisher causó sensación parando el crono en seis horas cuarenta y un minutos y cincuenta y ocho segundos. No en vano, el suyo fue el vigésimo noveno mejor tiempo de todos los participantes. Ninguna mujer pudo aguantar su ritmo en toda la jornada. «Me he encontrado muy bien durante todo el recorrido. Afortunadamente no ha hecho mucho calor y eso en una carrera tan larga ayuda» comentó Natalia, que recientemente ha sido fichada por el equipo Trek de bicicleta de montaña. Y es que la malagueña es una todo terreno, habitual también en carreras de Triatlón.

En hombres 180 kilómetros, el mejor tiempo masculino fue para el castellano leonés Daniel de la Fuente (Club Ciclista Castell del Ferro). Paró el crono en seis horas y treinta y cuatro segundos, dos minutos menos que el vencedor del año pasado. El que volvió a quedarse con la miel en los labios fue el granadino Pelayo Manzano (Club Ciclista Alhendín), ‘plata’ por segundo año consecutivo, a tres minutos del más rápido. Consciente de que el calor y los 180 kilómetros iban a pasar factura, De la Fuente supo regularse muy bien y escapar de los calambres y la deshidratación. «No he atacado pero a mitad del Purche me he quedado solo, siempre a ritmo. Aquí el que se sabe regular gana» comentaba el ganador, para reconocer a continuación que el último tramo de la marcha, el de las Sabinas, «iba muy justo». En la modalidad de 92 kilómetros, el mejor registro en hombres fue el del almeriense Ginés Navarro (NGA Human Resources-Semar). No ocultaba su emoción cuando le preguntaban nada más cruzar la meta por sus sensaciones en ese momento. «Ha sido una liberación tras pasar por varias enfermedades y lesiones, estoy muy contento» afirmó con voz temblorosa.

En esta distancia, el mejor tiempo femenino fue el de la ciclista polaca Dorota Radomanska (Andalucía Nature). Lo que quedó claro ayer es que la prueba Sierra Nevada Límite sigue fiel a su nombre. Los mil ciclistas que tomaron parte pedalearon al límite. Más de uno lo sobrepasó. Pero es que esa es la esencia de esta marcha, que presume de tener uno de los perfiles más duros del calendario cicloturista nacional. El alto del Purche, en Monachil, y la subida del Hotel del Duque, en Güéjar Sierra, tienen rampas del veinte por ciento, que también hacen resoplar a los ciclistas profesionales. Y es que casi todo el recorrido de la Límite es habitual en las etapas de la Vuelta a España que suben a Sierra Nevada. Terminarla, en primera posición o en última es suficiente recompensa, a decir de la mayoría de los participantes que lo consiguieron.

Muchos de los que estuvieron en la Límite participan hoy en la Subida al Veleta, que parte de Cenes de la Vega a las nueve de la mañana para subir 42 kilómetros.