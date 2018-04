España toma distancia en el Igloo

España dio ayer un paso de gigante en su camino hacia el ascenso al grupo I de la división b mundial. Enfrente estuvo Luxemburgo, que venía de perder el día anterior por un gol a ocho frente a Israel. El rival presentó un partido muy sólido en defensa que le dio buen resultado durante el primer tiempo, en el que los dos equipos consiguieron mantener sus porterías cero a cero. Pero España dominaba con presencia constante durante casi todo el encuentro en el campo rival. Lo demuestran sus 51 tiros a puerta frente a los quince de los luxemburgueses.

El primer tanto hispano lo marcó Ubieito en el minuto veintiocho y poco después volvió a anotar Puyuelo tras un pase de Ubieto. Los centroeuropeos acortaron distancias en el segundo tiempo tras una jugada embarullada que se saldó con un gol anotado por Erikson. Fue un espejismo porque en menos de un minuto González puso el tres a uno a favor de España en el marcador. En el último cuarto Luxemburgo ya no pudo hacer nada para frenar a España y llegó una lluvia de goles que terminó con un marcador de diez a uno.

Nueva Zelanda pisa fuerte

En el resto de encuentros de la jornada, Corea del Sur se resarció del tremendo batacazo ante España ganando por cinco goles a dos a Méjico, que se sitúa como farolillo rojo de la clasificación.

Por su parte, Nueva Zelanda volvió a ganar y se perfila como favorita junto a España para hacerse con el triunfo final en el Campeonato del Mundo B. En esta ocasión la 'víctima' fue Israel, que cayó por cinco goles a dos.

Los jugadores neozelandeses no se confían y no le quitan el ojo a la Selección Española. Ayer presenciaron el encuentro de España a pie de pista y no dudaron en aplaudir las jugadas de ataque locales. Los dos equipos no se verán las caras hasta el viernes, en un encuentro que promete emociones fuertes.