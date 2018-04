HOCKEY SOBRE HIELO España se juega hoy el ascenso frente a Nueva Zelanda en el Igloo Juan Brabo conduce el 'puck' secundado por su compañero Carlos Rivero / A. AGUILAR El equipo nacional vence por cuatro a cero a Israel y llega invicta al último encuentro del Mundial ALEJANDRO MOLINA GRANADA Viernes, 20 abril 2018, 02:11

Nueva Zelanda es lo único que separa a España del ascenso al grupo primero de la división b mundial. Con la victoria ayer por cuatro a cero ante Israel, España, al igual que los neozelandeses, llega invicta a la final de hoy, donde luchará por el ansiado ascenso.

El partido no fue precisamente un camino de rosas. Hubo muchos momentos de tensión entre los jugadores de ambos equipos, que casi llegan a las manos de no haber intervenido el árbitro. Aunque la superioridad no fue igual a la de los partidos precedentes, España volvió a ganar en el apartado de tiros a puerta. Y es que el juego de la selección nacional se caracteriza por ser muy rápido y con constantes lanzamientos a la portería contraria. Juegan con tres líneas que están muy compensadas y en todas hay jugadores con mucho gol, por lo que la presión en el campo contrario llega a poner de los nervios a los rivales, tal y como se pudo ver ayer en el Igloo de Granada.

Los israelíes, que también plantearon un partido muy sólido, intentaron hacer valer su poderío físico para detener a España. La estatura media de Israel era superior a la española y eso en un deporte como el hockey hielo es un valor añadido. El gigante Evgeni Kozhevnikov fue el mejor ejemplo en este apartado y se lo hizo pasar mal a los atacantes españoles.

Así las cosas, el primer tiempo se consumió con las dos porterías a cero y no fue hasta el minuto tres del segundo periodo cuando Pablo Muñoz adelantó a España tras un pase de Juan Brabo. Pero no ocurrió como en las dos jornadas precedentes, Israel no bajó los brazos. Llegar hasta el cuatro a cero final no fue fácil, pero lo consiguieron.

En la parte baja de la tabla, salvo debacle, Luxemburgo tiene casi asegurado el descenso de categoría tras perder ayer ante México por tres goles a uno. Todo apunta hacia una nueva derrota ante Corea.