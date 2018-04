España aplasta a México sin piedad en el Pabellón Igloo de Pulianas

Queda por ver qué pasará mañana ante Israel pero todo apunta a que el viernes España y Nueva Zelanda se jugarán el ascenso en el Igloo de Pulianas. España es muy superior y ayer lo volvió a demostrar goleando a México, por catorce goles a cero y tras cuarenta y seis tiros a puerta por cuatro de los americanos. Si no hay sorpresa mañana frente a Israel, el viernes habrá una auténtica final en el Mundial B de Granada. Los españoles se adelantaron nada más empezar el encuentro, dejando bien claro que el combinado mexicano iba a tener muy pocas opciones.

México apenas podía encadenar más de tres pases seguidos mientras que España demostró un nivel muy superior en el manejo del 'stick'. La posesión del 'puck' estuvo claramente a favor de los locales. Como viene haciendo desde el comienzo del Mundial, España basó su victoria en un juego muy rápido y probó con insistencia los tiros lejanos. Así se consiguieron muchos de los tantos locales. México no salió a regalar el partido, pero era consciente de que su final llegará mañana jueves contra Luxemburgo.

Las dos selecciones compiten por no descender y no era cuestión de quemar las naves contra España. Por eso los 'aztecas' no quisieron forzar la máquina y reservaron a su mejor jugador, Majul. En declaraciones a IDEAL, el mexicano dijo que tenía la esperanza de jugar contra Luxemburgo «porque no me duele demasiado y creo que con un buen vendaje podré estar».

En los otros encuentros de la jornada hubo victoria de Nueva Zelanda por 7-1 frente a Luxemburgo. Cada vez parece más claro que el ascenso será cosa de dos. Pero, ojo, para eso España tiene que ganarle antes a Israel, que puede dar la sorpresa mañana en el Igloo. Su nivel es bastante bueno y todo puede pasar.