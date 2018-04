Triatlón El escocés Christopher Roy gana el IV Triatlón Desafío Pikaeras de Almuñécar Los competidores completan la sección a nado. / DE HARO En féminas lo hizo la armillera Nieves Cantos Bertos, del club Triatlón Granada J. M. DE HARO ALMUÑÉCAR Martes, 17 abril 2018, 00:45

El escocés Christopher Roy (independiente) fue el ganador del IV Triatlón Desafío Pikaeras de Almuñécar con un tiempo final de 1 hora y 7 minutos. Roy estuvo acompañado en el podio por el motrileño Antonio José Cardona (Triatlón Rincón de la Victoria), segundo con 1:07:53, y tercero fue Rubén Cuéllar (Triatlón Ondarreta Alcorcón) con 1: 08:43. También fue galardonado el Club Triatlón Benalmádena por ser el más numeroso.

La clave para la victoria de Christopher Roy en esta cuarta edición estuvo en la natación (750 metros), primera transición en el que fue primero con un tiempo de 11 minutos y 25 segundos, a pesar de que, como reconoció al final, fue la parte más difícil de las tres modalidades. «Hasta llegar a la primera boya fue bien, pero en la segunda era muy difícil porque las olas hacían que perdiera la referencia mía en la carrera y no veía a nadie. No me di cuenta que era el primero hasta llegar al final de la misma», dijo. El escocés, que ya participó en 2014 y 2015, ganó su primera prueba tras recuperarse de un grave accidente que le tuvo apartado de la competición durante un año.

En la segunda transición los triatletas tuvieron que emplearse a fondo en subir dos veces el puerto de la urbanización Cotobro hasta (20 km en bicicleta). Aquí el primero fue Antonio José Cardona (36:40), mientras que Roy fue segundo, con 6 segundos más. En la transición a pie el circuito de 5 kilómetros llevó a los deportistas por un trazado que, por segundo año consecutivo, ascendían por el parque Loro Sexi hasta el Castillo de San Miguel. Tanto Roy como Cardona emplearon el mismo tiempo (18:50). Cardona, que volvió al Pikaeras tras la ausencia del pasado año, señaló que «a esta carrera le tengo mucho cariño. Creía que iba a estar muy mal porque esta semana no había entrenado, pero al final me he divertido. En la natación ha sido donde más problemas encontré por la falta de referencia».

En el apartado de féminas fue la triatleta de Armilla y perteneciente al del Triatlón Granada Nieves Cantos la ganadora con un tiempo de 1 hora, 33 minutos y 14 segundos. En el segundo escalón estuvo Begoña Casuso (Hortícola Iliturgitana, 1:33:58) y María Cuenca-Romero (independiente, 1: 36:18). La campeona empezó con problemas porque no tenía gafas para natación hasta cinco minutos antes de la salida. «El agua no es lo mío. He salido bastante mal, he tragado mucha agua y he estado a punto de retirarme. Luego he recuperado mucho con la bici, donde me he encontrado muy bien y hasta se me hizo corta. En la carrera a pie por el parque y el Castillo ha estado muy bonita», dijo. En la primera transición hizo sexta mientras que en las dos siguientes fue la que marcó la diferencia y el ritmo con dos primeros puestos.

Otros resultados

En cadetes masculino venció Andrés Ramos (X-Bike Nerja) y el sexitano David Manzano (Triatlón Nazarí) fue segundo; en féminas Esther Hernández (AD Sevilla) y Marta Ardid (CD Sapiens Human Runner). En júnior el campeón fue Antonio Manuel Díaz (Sapiens Human Runner) y Miguel Ángel Benítez (Triatlón Nazarí) terminó segundo. En sub 23 se impuso Rubén Cuéllar; en sénior M. Fernando Sánchez (T. Motril); en veteranos M 1 José Antonio Sánchez (T. Benalmádena); en féminas Ana Rodríguez (Hortícola Iliturgitana) En veteranos 2 Miguel Ángel Rubiño (Olimpo-Dr. Bike Granada), en féminas María Cuenca Romero; y en veteranos 3 el campeón fue Enrique Fernández (T. Castell de Ferro) y la campeona la sexitana Mari Pepa Gámez.