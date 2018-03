Ciclismo La escalada del granadino Gerardo Vargas hacia el pelotón profesional Vargas, en un rincón de Cumbres Verdes, el espacio donde entrena y del que es vecino. / Alfredo Aguilar El zubiense ha sido renovado de cara a esta temporada 2018 por su equipo Brújula Bike JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Miércoles, 21 marzo 2018, 21:44

Gerardo Vargas, vecino de La Zubia, se dedicó en su infancia a coger la bicicleta junto a su padre los domingos. Hoy, Cumbres Verdes, a un paso de su casa, es el lugar de entrenamiento predilecto de este nuevo profesional del ciclismo en la provincia a sus 23 años. Ha sido renovado para este 2018 por el equipo madrileño Brújula Bike Racing Team, cuya plantilla integra junto al gaditano Pablo Franco y a dos ciclistas portugueses y uno rumano. Se preparan para competir a nivel mundial UCI.

«Empecé desde pequeño por la afición de mi padre y practicaba otros deportes, hasta que hace cinco años me vi solo en la bicicleta», relata Gerardo Vargas. Se procuró las enseñanzas de Manuel Calvente, quien fue profesional en el ciclismo de carretera y su entrenador hasta el año pasado. Vargas comenzó a rodar en el ciclismo provincial hasta proponerse ser el campeón de esta y del resto de andaluzas. Así lo logró también en Málaga y Córdoba.

En 2014 pasó a competir en el Open de Andalucía, del que fue campeón sub-23 en la siguiente edición al igual que en Copa de España. En ambas competiciones logró sendos subcampeonatos en 2016. También ha sido cuarto en una Marathon World Series en Huesca. Desde que se alzó con el título nacional se vio con posibilidades de ser profesional. «Siempre he estado ahí, al nivel de gente mayor que yo y más dedicada. Vi que servía para esto», afirma Vargas.

Fue esa temporada 2016, en su segundo curso en el equipo granadino Semar, la que despertó el interés del Brújula y de otros clubes. Los madrileños le transmitieron «más confianza y mejores condiciones» tras un exhaustivo y satisfactorio seguimiento. «Es un sueño ser profesional, poca gente puede decir que se dedique a la bici», admite. Parte del equipo ha estado compitiendo ahora en Sudáfrica. Él se prepara para arrancar la Copa de España en Extremadura. Quiere ganarla o al menos estar entre los tres primeros, al igual que en el campeonato de España. También aguarda las series maratón de UCI y el Europeo de verano en Italia con mucha ambición.

Universitario

Gerardo Vargas creció y maduró como ciclista en la montaña, aunque también le encanta la carretera. Eso sí, «la diversión de la mountain bike bajando no la tiene», reconoce con una sonrisa el escalador. Sigue estudiando ADE en la universidad granadina aunque ahora se ha centrado más en las dos ruedas. «No sé qué puede deparar el futuro y por eso no he dejado de estudiar, cualquier lesión te puede dejar en el palco (risas)», razona.

Uno de los espejos de Vargas es David Valero, el bastetano que fue olímpico en Río. «Es uno de los mejores del mundo, ojalá pudiera seguir sus pasos», expresa. Ambos comparten la provincia como un espacio único para entrenar. «Siempre que compito fuera hablo de Granada. No me iría a otro sitio, para el ciclista es un paraíso y hay bastante nivel, corredores top», reafirma Vargas, el nuevo ciclista profesional granadino.