CICLISMO Encarni Reguero, tercera en los 101 kilómetros de Ronda Encarni Reguero entra a meta el pasado fin de semana. / E. CORRAL La ciclista del Semar Élite, natural de Dúrcal, apenas suma dos años compitiendo en la modalidad de montaña JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Viernes, 18 mayo 2018, 02:27

Se necesita mucha voluntad, mucha capacidad y sobre todo mucho entrenamiento para ya no ganar sino completar una carrera como los famosos 101 kilómetros de Ronda. La granadina Encarni Reguero, del Semar Élite, logró el pasado fin de semana ser tercera en la clasificación general femenina en la modalidad de bicicleta de montaña, con un tiempo de cinco horas, 22 minutos y 46 segundos.

En la prueba participaron 3.250 corredores. Sólo dos holandesas llegaron antes que la granadina: Agnieta Francke lo hizo en 4:59:15, a 20 kilómetros por hora, y Robin Driehuijs apenas superó a Guerrero en cuatro minutos y diez segundos. «Estoy muy contenta. Llevo un año preparando esta carrera en especial, era mi objetivo para esta temporada», admite la ciclista del Semar Élite, donde suma dos cursos.

«La primera parte era bastante llana, así que me pegué a la rueda de los demás. Comencé quinta y en la subida remonté hasta el tercer puesto», describe Encarni Reguero. «Me mantuve ahí hasta el final, que fue lo más duro ya que a partir del kilómetro 70 eran todo subidas. No pude adelantar más aunque llegué a ver a Driehuijs, ya no podía más», reconoce la granadina, natural del municipio de Dúrcal.

«Me enganché por las bajadas y los tramos técnicos, es divertido y me hace desconectar»

No todo el mundo está capacitado para realizar una prueba de esta exigencia. «El secreto es la constancia, salir todos los días y no dejarlo, aunque tengas poco tiempo. Unos días aprietas más, otros menos, pero el cuerpo se habitúa», explica Reguero. «Yo no tengo mucho tiempo para entrenar, no más de dos horas al día. Por eso una carrera de cinco horas era un reto bastante grande para mí, quería ver cómo respondía el cuerpo», señala. «Suelo subir mucho a la Ermita Vieja, a la Sierra de Dúrcal y por carretera a la Alpujarra», añade. Profesional de la comunicación en la televisión de su pueblo, suele trabajar más de un fin de semana y festivos.

Lo fascinante de esta deportista es que apenas suma tres años compitiendo sobre bicicleta. «Llevo poco tiempo. Mi novio era ciclista y al dejar esto me animó a que fuera con él. El año pasado me lo tomé algo más en serio y busqué un preparador para que me lleve los entrenamientos», cuenta Encarni Reguero. «Me enganché. Antes corría a pie e hice algunas carreras menores, pero de la bicicleta me encantaron las bajadas y los tramos técnicos, es divertido y adrenalínico. Te puedes permitir algún salto y eso me hace desconectar, me da energía», destaca, entusiasmada con la competición.

El poco tiempo que Encarni Reguero lleva subida a una bicicleta de montaña y compitiendo, unido a sus condicionantes laborales, obligan a pensar en un talento natural. «Las cualidades que tengas de serie hacen mucho. Conozco gente que entrena más que yo y no tiene mis resultados», observa. «Me lo estoy tomando muy en serio: le dedico todo mi tiempo tras el trabajo», reivindica la granadina. «Mis compañeros ven que tengo algo, buenas cualidades. Si me dedicase un poco más quizás rendiría mejor, pero yo así me lo paso bien», se encoge, entre risas.

Pasión por pruebas largas

La todavía breve trayectoria competitiva de Encarni Reguero, además de esta meritoria tercera posición en los 101 kilómetros de Ronda, se completa con un quinto puesto de la general y segundo de su categoría en el campeonato de Andalucía de maratón y un tercer puesto en el campeonato también de Andalucía de carretera.

Las ambiciones de la ciclista se decantan por las carreras de larga distancia, aquellas que por su trabajo y rutina le cuesta más trabajo preparar. «El año que viene me gustaría hacer alguna prueba larga más como la de Guzmán el Bueno en Sierra Morena», apunta. «Aunque me gustan las pruebas cortas, y de hecho este fin de semana voy al campeonato de Andalucía de Rally, estoy más acostumbrada a sus kilómetros y las domino», matiza Encarni Reguero, que seguirá tomándose la competición como una diversión ante todo, pero muy en serio.