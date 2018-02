Granada Femenino Difícil no es imposible GRANADA FEMENINO Hoy domingo a las 12 horas el Granada CF de Valverde recibe al CP San Miguel de Plasencia, en la que será la décimo séptima jornada de la Segunda División Nacional de Fútbol Femenino OLEA GRANADA Domingo, 4 febrero 2018, 03:31

Después del varado que supuso la derrota para el conjunto rojiblanco, la semana no ha sido fácil. Jugadas que se repiten en la cabeza de las jugadoras, ocasiones perdidas que ya no pueden recuperarse y ese 2-1 que pesa como la losa de cinco puntos por debajo que acarrea. El lunes el técnico nazarí dio descanso a sus jugadoras, para que relajaran cuerpo y mente. Después de tanta presión y con aún 10 jornadas por delante es muy importante que el equipo se recomponga y no pierda su fundamento. El objetivo de la liga se ha alejado. Está muy muy difícil, pero el grito del vestuario es auto-recordarse que “difícil no es imposible”. El principal trabajo de esta semana por parte del técnico rojiblanco ha sido por ello, recuperar a sus jugadoras, mentalmente para que no se desenchufen. Está claro que ya no dependen de sí mismas, pero hay que estar al quite, por si llega el fallo del rival.

Valverde no podrá contar con Mari, que fue expulsada por doble tarjeta amarilla, por lo que está sancionada. En cuanto a la enfermería, Loa está tocada, Coronel sigue sin estar al cien por cien, por lo que mañana podríamos ver algún cambio, ya que Valverde fiel a sus principios, ha citado a todas sus jugadoras disponibles, y además a una jugadora procedente del filial. La lojeña Cristina Díaz, podría debutar en Segunda con el primer equipo.

Por su parte el San Miguel, equipo que se ha hecho fuerte en su campo, lo que ha llevado a prácticamente a tener asegurada la permanencia, llega a Granada sabiendo que los campos grandes como el Estadio de la Juventud, no le benefician nada, por lo que llega sin presión, conscientes de que no tienen nada que perder y sí todo que ganar.