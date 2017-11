Más deportes Díez Santaella es la campeona definitiva del GP de Diputación Díez Santaella (izq.) sonríe junto a Zhor El Amrani en Santa Fe. / J. I. CEJUDO La alboloteña se adjudica el circuito de fondo tras un empate final inédito que resuelve su mayor regularidad según el reglamento competitivo JOSÉ IGNACIO CEJUDO Miércoles, 22 noviembre 2017, 01:23

El Gran Premio de Fondo Diputación no tiene la campeona femenina que en principio se pensó. Finalmente no es Zhor El Amrani su ganadora sino María Dolores Díez Santaella, alboloteña del Cueva de Nerja UMA. Ambas empataron a puntos en la clasificación final, algo inédito hasta ahora, y el reglamento decide que sea la granadina quien presuma del honor.

Las dos acudieron a la prueba final en Santa Fe con todo por decidir. Se presumía un duelo personal y fue El Amrani quien logró mejor tiempo pero apareció una participante inesperada: Rebeca García, que sólo compitió en esa prueba del circuito. Curiosamente, es compañera de club de María Dolores Díez Santaella aunque en ningún momento hablaron de su participación. Venció en la prueba cumpliendo la normativa y con dorsal de competidora por los puntos. Ese segundo puesto definitivo de El Amrani en Santa Fe es el que produce el empate y la victoria de Díez Santaella.

Al concluir aquella carrera, sin embargo, y por desconocimiento de todas las partes implicadas, incluida la organización, se alzó a Zhor El Amrani como campeona del circuito. Así lo celebró ella al atravesar la meta y así se lo concedió Díez Santaella, quien no dudó en felicitarla. La sorpresa fue mayúscula cuando el cómputo de todos los puntos según el sistema informático que se ajusta al reglamento dio por vencedora a la de Albolote en la clasificación provisional hace dos semanas y oficial hace unos días.

El reglamento es claro. Los primeros clasificados en las absolutas masculina y femenina y los de cada categoría en particular reciben un punto. Los segundos, dos. En el cómputo global se impone quien sume menos puntos, y en caso de empate se toman solamente las diez mejores carreras de cada corredor implicado. Zhor El Amrani ha competido en once pruebas y María Dolores Díez en 14. Es decir, a la atleta del Cueva de Nerja ni siquiera le puntuó en el desempate su sexto puesto en Santa Fe. Ambas han coincidido en diez pruebas de las cuales Zhor El Amrani se impuso a su rival en siete. También es curioso que, en la puntuación por categorías, Zhor El Amrani supera a María Dolores Díez en Veteranos B al no incluirse en esa tabla a Rebeca García, que es sénior. Nada de esto le vale. La organización defiende que los criterios de clasificación privilegian la participación por su carácter popular. Enrique Carmona, presidente del club de Maracena al que pertenece Zhor El Amrani y además su marido, asegura que el resultado ha sentado «como un jarro de agua fría».

Recurso

«Presenté un recurso para que se tuviera en cuenta que Zhor se ha impuesto a María Dolores en la mayoría de ocasiones en las que han coincidido pero no lo han podido contemplar», se conforma Carmona, quien defiende que «Zhor no pudo asistir a algunas pruebas porque estuvo en otras nacionales consiguiendo medallas».

Fuera de toda la polémica, María Dolores Díez Santaella está exultante con su triunfo. «Estoy muy contenta de verme ganadora, la pena es que todo esto haya pasado de esta forma, me deja mal sabor de boca», señala. Respecto a ese día concreto en Santa Fe, apunta a que «con los nervios y la expectación ninguno nos fijamos en el dorsal con el que corrió Rebeca, que era competitivo».

La alboloteña reivindica que ella también tuvo que renunciar, por ejemplo, al campeonato de campo a través de veteranos nacional «para seguir el circuito de Diputación porque sabía que se premiaba la participación y la regularidad». Pese a todo, puede y debe estar orgullosa.