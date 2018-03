Deporte Adaptado Deportistas piden bajo la lluvia una mayor visibilidad hacia la discapacidad intelectual Bien pertrechados los senderistas por chubasqueros durante la caminata / A. L. JUÁRES / PHOTOGRAPHERSPORTS Tres centenares de valientes combaten a la climatología en una prueba que aboga por la inclusión real en el deporte CÉSAR GUISADO GRANADA Miércoles, 21 marzo 2018, 21:45

Marco Antonio Cuesta y Marina Girona fueron los primeros en alcanzar la meta del trail. Coronaron en sus respectivas categorías masculina y femenina una carrera, dicho con otras palabras, de campo a través que discurrió entre ramblas, pinares y pisando mucha tierra mojada. Un circuito circular en el entorno de la Asociación San José de Guadix, que paseó este pasado domingo por parajes singulares, conquistando el Mirador de las Cárcavas del Marchal y orillando la Rambla María para volver al punto de partida tras doce kilómetros de puro esfuerzo bajo la lluvia.

Porque el día de la cuarta carrera San José Arrambla llovió. Lo hizo de forma moderada, un chapetón refrescante o al menos no tan inoportuno como predecían los satélites. Aunque toda previsión no pareció importar a los trescientos comprometidos y valientes que habían decidido estar presentes en la cita, chispeara o jarrease, daba igual. La cuestión era dar visibilidad al esfuerzo con el que cada año los usuarios de la Asociación a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual San José, preparan esta carrera. Y por eso, de los trescientos inscritos; casi cien para la carrera y doscientos en la prueba de senderismo, no faltó ni uno solo.

En el trail, Marco Antonio Cuesta consiguió detener su cronómetro en los 45 minutos y 56 segundos, una muy buena marca para el corredor del Olimpo Granada, que se alzó así como campeón de esta cuarta edición. Lo siguió en el podio Gonzalo Cuadro apenas medio minuto más tarde, corriendo como independiente y el bronce fue para Alejandro Salmerón, representando al Triguadix. En la categoría femenina Marina Girona, del Team Halcón, consiguió el entorchado con un tiempo de una hora y diez segundos. La plata se la adjudicó Tatiana Fuentes, del Olimpo y al tercer puesto del cajón se subió Mariola Jiménez, del Club de Montaña de Lanteira.

Pero esto sólo es el cincuenta por ciento de esta cita. Porque la otra mitad corresponde a la prueba de senderismo, con salida inmediatamente después de la carrera y que reunió a doscientos participantes. Jóvenes y mayores, bien pertrechados de cayados, chubasqueros y flanqueados algunos por sus mascotas. Un pelotón de ritmo sosegado que se puede dibujar como un mosaico a la diversidad funcional. Muchos vecinos de Guadix y usuarios de la asociación, compartiendo una prueba deportiva de carácter inclusivo. No había otro objetivo.

Visibilidad

Así lo explica Elisabeth García, que es la coordinadora de ocio y vida social en la Asociación San José. «Para nosotros, lo principal es darle visibilidad al trabajo que hacen nuestros usuarios durante todo el año y hacerlo con una prueba deportiva como esta, es un logro para ellos. Participan en la organización y también la disfrutan, haciendo los mismos kilómetros, en igualdad con el resto de participantes», explica.

Y es que para poner en marcha una cita como esta, son bienvenidas todas las ideas y las manos que estén dispuestas a remar en la misma dirección. «Para la organización necesitamos muchas personas voluntarias con el objetivo de cubrir los puntos de avituallamiento o para orientar en ciertos puntos del recorrido y de esta labor se encargan los usuarios de la asociación, acompañados por voluntarios que también quieren participar en ello», dice la organizadora.

Aunque, llevar a cabo toda esta tarea no es cosa de tres días. «Meses antes de que tenga lugar la carrera ya empezamos a pensar en la organización. Nos reunimos para repartirnos las tareas y todos los usuarios de la Asociación muestran mucho interés por saber qué tienen que hacer», explica Elisabeth. Por ejemplo, los usuarios del taller de madera se han confeccionado los trofeos, unas tallas muy cuidadas con el logo de la asociación y un corredor. También colaboran en esta tarea desde el taller de cerámica, con unos cuencos pintados. Cada taller, pone su granito de arena con jarrones con jabón, pinturas, calendarios... Cada participante se marcha con un buen recuerdo para su vitrina.

Bajo un chapetón

«Todo salió muy bien, más viendo el tiempo que iba a hacer, porque se animó mucha gente a participar y todo el que se inscribió estuvo presente esa mañana, aunque nos cayera un lluvia. Más tarde ya dejó de llover y, como contábamos con las instalaciones de la asociación, aprovechamos para hacer algunas de las actividades programadas a cubierto, como la barbacoa, la entrega de trofeos y los premios de los talleres», cuenta García, dando una buena muestra de la buena capacidad de reacción con la que contó la organización.

Y en lo personal, en el rédito para la Asociación, quedará por hacer recuento. «Es una carrera que nos deja mucho», reconocen, porque «nos permite hacer visible a la asociación buscando una actividad inclusiva en la que nuestros usuarios puedan participar en la misma prueba deportiva que el resto de participantes y no a parte por tener una discapacidad, como se hace normalmente». Ahora, al equipo de Elisabeth García, a toda la Asociación a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual San José, le toca recoger las experiencias de este año y ponerlas en la edición del próximo. Comienza la cuenta atrás para la quinta edición, de la prueba más inclusiva de Guadix.