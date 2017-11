Más deportes «Me voy a dejar hasta la última gota de sudor y de sangre para conseguir el oro» Regino fue homenajeado la pasada semana en Granada. / A. M. G. El 'rider' de Sierra Nevada Regino Hernández acudirá a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang con opciones de medalla ALEJANDRO MOLINA GRANADA Jueves, 23 noviembre 2017, 01:03

España lleva esperando desde 1992 una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno. La última la consiguió Blanca Fernández Ochoa en Albertville en esquí alpino, concretamente en eslalon. Aquella fue de bronce pero la siguiente que logre el deporte blanco español podría ser de oro. Para salir de dudas no hay que esperar demasiado porque el próximo mes de marzo se celebrarán los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad surcoreana de Pyeongchang. Esta vez la delegación española se presenta con opciones reales de medalla.

El snowboard cross es la modalidad en la que están puestas todas las esperanzas y un corredor de Sierra Nevada podría dar la campanada. Se trata del ceutí Regino Hernández, que junto al vasco Lucas Eguíbar son dos de los mejores especialistas del mundo es esta disciplina tan espectacular. En declaraciones a IDEAL, Regino dijo recientemente que «no es una locura pensar en medalla porque hemos demostrado que podemos estar ahí delante. Faltará que la suerte esté un poquito de nuestro lado y no sea como la carrera individual de los Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada». El andaluz afirma con rotundidad que «podemos luchar fácilmente por el oro en individual, está claro que va a ser difícil porque todos vamos con el mismo objetivo pero me voy a dejar hasta la última gota de sangre y sudor para conseguir la medalla».

Lástima que por el momento en los Juegos no esté la posibilidad de correr por equipos porque ahí Regino forma una extraordinario tándem con Lucas Equíbar. Con él logró colgarse la medalla de plata en los pasados Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada.

Sobre la pista en la que se disputará la prueba de snowboard cross en Corea opina que le gusta, aunque no ha tenido oportunidad de deslizarse sobre ella aún.

«Vi la Copa del Mundo que se disputó allí en la que no pude estar porque justo me lesioné en los X Games justo antes de ir. Pero el circuito está grabado entero en Teledeporte, lo he visto varias veces y sé que es un trazado que me puede venir bastante bien», comenta el corredor formado en Sierra Nevada.

Fuera de los Juegos Olímpicos, Regino Hernández tiene en la Copa del Mundo su segundo gran objetivo del año. De momento no ha comenzado nada mal, logrando un sexto puesto en una de las dos pruebas que se disputaron en septiembre en Argentina. «En Copa del Mundo quiero estar lo más adelante posible. Ya he visto que este año estoy bastante bien incluso con la poca pretemporada que he tenido», asegura. Perteneciente a la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, Regino Hernández llegó a ser campeón del mundo júnior en 2011 y actualmente es miembro del equipo nacional.