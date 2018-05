División de Honor El Cúllar recibe al Berja, aún pendiente del Roquetas Imagen de archivo de un partido del Cúllar. / MANU LÓPEZ Para los de Romario todo pasa por ganar mañana y hacer lo mismo ante el Poli Almería, la semana que viene C. GUISADO GRANADA Sábado, 12 mayo 2018, 01:38

Ha dictado Competición que el Roquetas-Cúllar Vega de la pasada jornada aún no se dé por cerrado. El árbitro suspendió el partido por inferioridad numérica del equipo local cuando el marcador era de 0-5. Pero este Comité ha citado al árbitro para que explique «las presuntas irregularidades» cometidas sobre el Código de Justicia Deportiva. Así, el encuentro todavía podría reanudarse si así lo entienden desde la Federación una vez atiendan al escrito del 'trencilla', aunque con un resultado tan abultado parece poco probable.

La cuestión no es menor, sobre todo para un Cúllar Vega que cuando contabilice esos tres puntos se colocará a cuatro de la salvación matemática, con seis por jugar. Está a tres puntos del Arenas, pero con el duelo directo en contra. Para los de Romario todo pasa por ganar mañana en casa ante el Berja y hacer lo mismo ante el Poli Almería, la semana que viene. Además, los rojillos deben esperar que el Estepona pinche mañana en casa ante un Alhaurín que todavía se juega el ascenso o en la última jornada en el derbi ante el Athletic de Coín, que también podría llegar jugándose la salvación. Podrá jugar Iván Ruiz, que pese a ser amonestado ante el Roquetas no contabilizará para sanción hasta que no se cierre el acta.

El Arenas depende de sí mismo. Va a buscar sumar en la casa del Torreperogil, que ya ha ascendido matemáticamente, pero que querrá dar una alegría en el último encuentro ante su afición. Además, los de Torres quieren ser los campeones de grupo en una temporada histórica. Javi Rodríguez, está apercibido.

Por su parte, el Monachil visita un Roquetas que ya ha tirado definitivamente la toalla. Los de Leo Fernández también están luchando por alcanzar una salvación que puede ser real. Pasa por ganar en Almería, en casa a un Pavía ya descendido y esperar que acompañen el resto de resultados.