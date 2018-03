Baloncesto El Covirán deberá aplicarse al máximo en el trabajo defensivo Dewin Wright, en el partido de la primera vuelta, en el que el Covirán venció a Agustinos (95-82). / Alfredo Aguilar El Agustinos, su rival en esta próxima jornada, es el único equipo que anota más de 80 puntos por partido JULIO PIÑERO GRANADA Viernes, 30 marzo 2018, 00:58

Frenar el poderío ofensivo del Agustinos Lecrerc va a ser uno de los propósitos del Covirán Granada en el compromiso que le espera este domingo en el Palacio de Deportes de León. Su rival en la vigésimo séptima jornada de la LEB Plata se encuentra en uno de los puestos de descenso, pero aún así es el equipo que más anota esta temporada en la LEB Plata y el único que sobrepasa los 80 puntos por partido de media. Ese dato tan positivo no le evita estar en una situación peligrosa. Todo se debe a que también es el que peor defiende y encaja más de 84 por encuentro.

Esa tendencia por el ataque ya se pudo observar en el partido que disputaron en la primera vuelta. El conjunto rojinegro logró imponerse por 95-82. Predominaron los ataques. Sólo en dos ocasiones ha recibido más de 80 puntos en un partido el equipo granadino en esta campaña y una de ellas fue ese día. Esa falta de equilibrio entre defensa y ataque es la que le ha impedido ganar más partidos al cuadro leonés, que a falta de cuatro jornadas intenta escapar de la zona peligrosa.

Sus marcadores han sido abultados en la mayoría de las jornadas, tanto en gran parte de las diez victorias que ha conseguido como en las derrotas que ha tenido. Cuando ha recibido menos puntos también ha anotado con más dificultad, lo que le ha llevado a perder. En ocho partidos ha anotado más de 90 puntos, lo que supone un alto porcentaje de acierto. Ha obligado a sus rivales a estar muy entonados en el juego de ataque para contar con opciones de ganar.

Esas características en su juego van a hacer que el Covirán deba aplicarse al máximo en defensa para de esa forma tratar de rebajar esa fuerza ofensiva que acompaña casi siempre al Agustinos Lecrerc. El equipo nazarí es el que mejor defiende de la categoría y deberá imponer un fuerte ritmo desde el principio para impedir que su oponente se sienta cómodo en ataque. Ya logró frenar en su anterior salida al Real Canoe, que es otro de los equipos con gran poder anotador. Apretó mucho en el inicio y provocó diversos errores en su rival.

Los entrenamientos de esta semana se han enfocado en ese sentido. El equipo entrenado por Pablo Pin ha recibido pocos puntos en las tres últimas jornadas y a partir de ahí ha basado los triunfos que le han llevado a mantener el primer puesto en la tabla. En León también tendrá que apretar en defensa para contar con mayores opciones de salir victorioso. El Agustinos se está jugando la permanencia y se agarrará a sus virtudes para intentar dar la sorpresa.

Sin descuidos

No puede tener ningún descuido ya el Covirán. La Roda está con el mismo número de victorias y hasta podría dormir como líder mañana si es capaz de imponerse en la pista del Real Murcia. El conjunto albaceteño jugará un día antes en esta próxima jornada y eso puede añadir presión si logra imponerse. Los partidos que llegan ahora son trascendentales, al quedar ya tan poco para el final de la liga regular.

No va a tener ninguna baja para afrontar este partido el equipo granadino, al igual que ha ocurrido en las últimas semanas. Todos los jugadores está aportando en ataque y contribuyen a aplicarse fuerte en defensa para intentar aminorar así el porcentaje de acierto de los rivales. Al Cambados consiguió dejarlo en 43 puntos la pasada jornada, lo que facilitó mucho sacar adelante ese compromiso en el Palacio de los Deportes. La meta está puesta en alcanzar el ascenso directo y no hay margen de error. Depender de sus propios resultados hasta el último momento es lo que le obliga a no fallar en esta recta final de la competición regular. Nadie quiere tener que jugársela en las eliminatorias por la otra plaza de ascenso.

En la jornada de hoy se llevará a cabo la última sesión de entrenamiento de la semana en Granada para continuar con la preparación del encuentro que espera el domingo. Prolongar el buen momento por el que pasa ahora el equipo es el objetivo para esta siguiente jornada. Esta noche jugará el Alicante, uno de los rivales directos en la lucha por el primer puesto, aunque con su derrota de la pasada jornada ya se ha distanciado un poco y sus posibilidades han disminuido.

La expedición nazarí partirá mañana sábado a primera hora de la mañana en autobús con destino hacia León. Serán algo más de 750 kilómetros los que deberá hacer por carretera. La llegada está prevista para la media tarde y a continuación el cuerpo técnico y los jugadores se desplazarán hasta la instalación donde se celebrará el partido para llevar a cabo una sesión de tiro. El encuentro está fijado para el domingo a las 12.30 horas.