Fútbol Competición resta un punto al Cubillas y clausura su campo lo que resta de temporada Cubillas y Dúrcal mostraron una pancarta contra la violencia, aunque al final del partido hubo incidentes. C. G. Q. GRANADA Sábado, 12 mayo 2018, 01:42

Competición ya ha resuelto el expediente del Cubillas-Dúrcal de Primera Andaluza en el que dos jugadores, uno de cada equipo, se enzarzaron a puñetazos y, tras la expulsión de ambos, un espectador asestó cinco golpes más al durqueño. Alega el Comité que en las imágenes aportadas por el Cubillas no se aprecia golpe en la cara de los jugadores que se enganchan sobre el césped y las califica de «acciones levemente violentas». El Cubillas dijo que se disculpó tras lo sucedido, pero el acta del árbitro no lo recoge, por lo que esas disculpas no han servido como atenuantes.

El Dúrcal señala que la riña la comenzó el jugador del Cubillas, pero esto no se puede apreciar en las imágenes y el acta tampoco lo señala. Así, la agresión al futbolista por parte del espectador ha sido considerada como «grave». Por lo tanto, ha quedado clausurado el Antonio Rerre para el próximo partido y al Cubillas se le detrae un punto en la clasificación, dándose traslado de lo sucedido a Subdelegación del Gobierno.